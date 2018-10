Badhaai Ho Box Office Collection Day 10: आयुष्मान खुराना और सान्या मल्होत्रा की फिल्म ‘बधाई हो’ दर्शकों को बहुत पसंद आई है। ऐसे में फिल्म दूसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में टिकी हुई है। फिल्म अब 70 करोड़ का आंकड़ा छूने को तैयार है। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म बधाई हो ने 3.40 करोड़ रुपय कमाए। इसी के साथ ही फिल्म की टोटल कमाई हो गई है-69.50 करोड़ रुपए। 18 अक्टूबर को रिलीज हुई आयुष्मान की फिल्म ‘बधाई हो’ के साथ परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर की फिल्म ‘नमस्ते इंग्लैंड’ भी रिलीज हुई थी।

इस फिल्म को लेकर माना जा रहा था कि अर्जुन कपूर की फिल्म आयुष्मान की फिल्म को टक्कर दे पाएगी। ‘नमस्ते इंग्लैंड’ साल 2007 में आई फिल्म ‘नमस्ते लंदन’ का सीक्वल थी। नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ मेन लीड में थे। यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। ऐसे में माना जा रहा था कि अर्जुन और परिणीति की फिल्म ‘नमस्ते इंग्लैंड’ भी कुछ खास कमाल करके दिखाएगी। लेकिन ऐसा हो न पाया।

फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में सिर्फ 8 करोड़ रुपए ही कमाए। फिल्म अब दूसरे हफ्ते में चल रही है। ऐसे में नमस्ते इंग्लैंड का टोटल कलेक्शन हो गया है 10 करोड़ रुपए। आयुष्मान खुराना की फिल्म जहां 70 करोड़ के आंकड़े को छूने जा रही है। वहीं अर्जुन की फिल्म अभी तक 10 करोड़ ही कमा पाई है।

#BadhaaiHo remains unaffected by the plethora of new releases… Remains the first choice of moviegoers… North circuits are contributing enormously to its super score… Expected to grow on second Sat and Sun… [Week 2] Fri 3.40 cr. Total: ₹ 69.50 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 27, 2018