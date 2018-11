Badhaai Ho Box Office Collection: आयुष्मान खुराना और सान्या मल्होत्रा स्टारर फिल्म ‘बधाई हो’ दर्शकों को खूब भा रही है। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दर्शकों का मनोरंजन करने में खूब सफल रही है। ऐसे में दर्शक इस फिल्म खूब प्यार बरसा रहे हैं। सिनेमाघरों में फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी जमकर टिकी हुई है। ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते के बुधवार तक 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब फिल्म 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने की तैयारी कर रही है।

आपको बता दें, दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 3.40 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 6.60 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म ने कमाए 8.15 करोड़ रुपए। मंगलवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 2.50 करोड़ रुपए। बुधवार को फिल्म ने कमाए2.35 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है- 91.70 करोड़ रुपए का। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के आंकड़े अपन ट्विटर अकाउंट के जरिए जारी किए। अपने पोस्ट में फिल्म ‘बधाई हो’ की तारीफ करते हुए तरण लिखते हैं, ‘फिल्म जल्द ही 100 करोड़ को छू जाएगी। तीसरे वीक में यह सिद्ध होगा।’

#BadhaaiHo nears ₹ 100 cr mark… Will cross the magical figure in Week 3… [Week 2] Fri 3.40 cr, Sat 6.60 cr, Sun 8.15 cr, Mon 2.60 cr, Tue 2.50 cr, Wed 2.35 cr. Total: ₹ 91.70 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 1, 2018