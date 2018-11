Badhaai Ho Box Office Collection: आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म बधाई हो इस वक्त सिनेमा प्रेमियों के बीच में पॉपुलर हो रखी है। फिल्म दर्शकों को इतनी पसंद आई है कि ‘बधाई हो’ 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। वहीं फिल्म साल 2018 में 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। तरण आदर्श ने अपने ट्वीट के जरिए ‘बधाई हो’ को जबरदस्त बताते हुए कहा, ‘साल 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में फिल्म बधाई हो भी शामिल हो गई है।’

बता दें, बधाई हो ने पहले हफ्ते में 66.10 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 28.15 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं तीसरे हफ्ते में फिल्म ने कमाए9.75 करोड़ रुपए। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन रहा-104 करोड़ रुपए। फिल्म बधाई हो ने तीसरे हफ्ते के शुक्रवार को 2. 35 करोड़, शनिवार को 3.50 करोड़ की कमाई कर 100.10 करोड़ की शानदार कमाई की।

#BadhaaiHo makes its way into TOP 10 HIGHEST GROSSERS of 2018… While the film has crossed *lifetime biz* of #Raid and currently occupies No 9 ranking, it will surpass *lifetime biz* of #Gold today [Mon] and #SKTKS before #Diwali… Complete list in next tweet…

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 5, 2018