नव्या नवेली नंदा ने सोशल मीडिया पर अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां साझा की हैं। उनकी इस प्यारी सी पोस्ट में मां श्वेता नंदा, भाई और अभिनेता अभिषेक बच्चन, अगस्त्य नंदा, कजिन आराध्या बच्चन और अभिनेत्री अनन्या पांडे नजर आ रही हैं। हालांकि, इन तस्वीरों में जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन दिखाई नहीं दिए। नव्या की इन तस्वीरों पर सुहाना खान, शनाया कपूर समेत कई सितारों ने प्रतिक्रिया दी है।

नव्या नवेली नंदा ने परिवार के साथ मनाई दिवाली

दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए नव्या ने लिखा, “अपनों के साथ सबसे खुशनुमा दिवाली।” उनकी इस पोस्ट पर अनन्या पांडे ने कमेंट करते हुए लिखा, “तुम मेरी रोशनी हो।” वहीं, सुहाना खान ने हार्ट-आई इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी। शनाया कपूर ने दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, “मेरी नव्लो।”

तस्वीरों में अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा पटाखे जलाते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तस्वीरें जलसा के गार्डन की हैं। वहीं, एक तस्वीर में अगस्त्य नंदा अपनी कजिन आराध्या बच्चन को प्यार से गले लगाते दिखाई दे रहे हैं।

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नव्या की तस्वीरों पर फैंस ने भी खूब प्यार लुटाया। एक यूजर ने कमेंट किया, “पूरे परिवार को एक साथ देखकर अच्छा लगता है। बच्चन परिवार को भगवान खुश रखे।” वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, “अगस्त्य और आराध्या को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर एक तस्वीर में अगस्त्य, नव्या और आराध्या तीनों साथ नजर आएं तो और भी अच्छा लगेगा।”

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इससे पहले 5 नवंबर को अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को भी मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में साथ पहुंचते देखा गया था। इस दौरान दोनों के बीच की प्यारी बॉन्डिंग ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा था। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी साल 2007 में हुई थी। साल 2011 में दोनों बेटी आराध्या बच्चन के माता-पिता बने।