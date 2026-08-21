Babita Singh Reporting Trailer: प्राइम वीडियो की आगामी ओरिजिनल फिल्म ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक महिला पुलिस अफसर जो एक छुट्टी लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, उसे सुलझानी है अपने बचपन के दोस्त की हत्या की गुत्थी।

अंबीएका पंडित के निर्देशन में बनी ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है। भारत समेत इस फिल्म को दुनियाभर के 240 देशों से ज्यादा जगहों पर स्ट्रीम किया जाएगा।

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प्राइम वीडियो की चर्चित सीरीज ‘पाताल लोक’ के निर्माता सुदीप शर्मा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और फिल्म का लेखन अमिता व्यास ने किया है। फिल्म में निमिषा सयाजन, बरुण सोबती और अंशुमान पुष्कर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

कैसा है ‘बबीता सिंह रिपोर्टिंग’ का ट्रेलर

भारत के एक छोटी सी जगह की पृष्ठभूमि पर आधारित ये फिल्म उन मुश्किलों और चैलेंजेस को दिखाती है जो कोई भी आम लड़की अपने जीवन में फेस करती है। फिल्म एक महिला पुलिसकर्मी के जीवन के बारे में है जिसका नाम बबीता सिंह हैं और उसे अपने बचपन के करीबी दोस्त की हत्या की उल्झी कड़ी को सुलझाना है।

बबीता का घरेलु नाम बेबी है, बेबी एक ऐसी महिला है जो हमेशा खुद से पहले दूसरों की सोचती है, उनकी जरूरतों को ऊपर रखती है। कहानी वहां पलटती है जब बेबी के बचपन के दोस्त की हत्या हो जाती है और उसकी मौत के सच से पर्दा उठाने के लिए बेबी ये जिम्मेदारी खुद को देती है। ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा से परे बेबी के वजूद की भी लड़ाई है।

लड़कियों की जिंदगी की मुसीबतों को करीब से दिखाती फिल्म

बेबी की शादी हो चुकी है और वो छोटे शहर के उन घरों से आती है जहां पर भले ही लड़की कितनी ही कामयाब हो जाए, लेकिन उसे एक लड़की होने की उन जिम्मेदारियों को पूरा करना ही है जो उसे जन्म से मिली हैं।

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सास का बच्चा करने के लिए प्रेशर, पति के सपोर्ट के बिना अपने घर और अपनी ड्यूटी के बीच तालमेल बनाना, ये बबीता के जीवन का बड़ा सच है। इन सब से जंग के बीच बेबी को अपने दोस्त के कातिलों तक भी पहुंचना है। फिल्म में इन दोनों परिस्थितियों को काफी अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है, जो ट्रेलर में दिखाई दे रही है।

बबीता सिंह रिपोर्टिंग के किरदार

फिल्म में उनके पति के किरदार में अंशुमान पुष्कर हैं और वहीं असुर एक्टर बरुष सोबती ने बेबी के दोस्त की भूमिका निभाई है। फिल्म के बारे में बात करते हुए सुदीप शर्मा ने बताया कि ये एक क्राइम ड्रामा है लेकिन असल में एक महिला की निजी जिंदगी को भी पेश करता है, जो हमेशा दूसरों की शर्तों पर जीती है।