मल्टीस्टारर फिल्म ‘बाजार’ के स्टार्स का फर्स्ट लुक जारी, जानिए कब होगी रिलीज

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के लिए भले ही साल 2017 में कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन माना जा रहा है कि साल 2018 उनके लिए लकी साबित होगा। सैफ की अपकमिंग फिल्म ‘बाजार’ के स्टार्स का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। फिल्म ‘बाजार’ में सैफ अली खान के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगी। फिल्म ‘बाजार’ में सैफ निगेटिव रोल अदा करते नजर आएंगे।

दिवंगत अभिनेता विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा ‘बाजार’ से फिल्मी दुनिया में कदम रख रहे हैं । फिल्म ‘बाजार’ साल 2017 के दिसंबर में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म के निर्माताओं ने रिलीज डेट को टालने का फैसला लिया था। दर्शकों को लंबा इंतजार कराने के बाद निर्माताओं ने रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। फिल्म ‘बाजार’ इसी साल 27 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है।

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 9, 2018