Baazaar box office collection Day 6: सैफ अली खान, राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह स्टारर फिल्म ‘बाजार’ अपने पहले हफ्ते में ठीक-ठाक कमाई कर रही है। ओपनिंग डे पर शुरुआत में फिल्म ने स्लो कमाई की। इसके बाद शुक्रवार को फिल्म ने 3.07 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 4.10 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा रहा 4.76 करोड़ रुपए। सोमवार को फिल्म ने कमाए 1.70 करोड़ रुपए कुल मिलाकर सैफ की फिल्म ने कमा लिए हैं- 13.63 करोड़ रुपए।

गौरव के. चावला के निर्देशन में बनी फिल्म ‘बाजार’ को आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘बधाई हो’ अभी भी कड़ी टक्कर दे रही है। इस फिल्म को फिल्म क्रिटिक्स के निगेटिव रिव्यूज मिले थे। फिल्म को उबाऊ बताया गया, साथ ही कहा गया कि फिल्म दर्शकों को खुद से बाधें रखने में सक्षम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की फिल्म क्रिटिक शुभ्रा गुप्ता ने ‘बाजार’ को ‘अनइंट्रस्टिंग’ बताया है। शुभ्रा कहती हैं कि फिल्म दर्शकों को खुद से जोड़े रखे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे में क्रिटिक ने फिल्म को 1.5 स्टार दिया है।

इस फिल्म को आयुष्मान की फिल्म ने तगड़ा कॉम्पिटीशन दिया है। 18 अक्टूबर को रिलीज हुई आयुष्मान खुराना, सान्या मल्होत्रा, गजराज और नीना गुप्ता की फिल्म ‘बधाई हो’ बॉक्स ऑफिस पर अब 90 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। तरण आदर्श ने फिल्म को सुरस्ट्रॉन्ग कमाई करने वाली फिल्म बताया है। इसी फिल्म के साथ अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म ‘नमस्ते इंग्लैंड’ रिलीज हुई थी पर इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर आते ही दम तोड़ दिया। इसके बाद सैफ की फिल्म ‘बाजार’ को लेकर उम्मीदें थीं लेकिन फिल्म इन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई।

#Baazaar registers the normal weekday decline [44.63%] on Day 4… Mumbai circuit continues to lead and will be driving its biz till #TOH arrives in #Diwali… Fri 3.07 cr, Sat 4.10 cr, Sun 4.76 cr, Mon 1.70 cr. Total: ₹ 13.63 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 30, 2018