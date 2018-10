Baazaar box office collection Day 2: सैफ अली खान की फिल्म ‘बाजार’ ने अपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो में धीमी कमाई के साथ शुरुआत की। लेकिन धीरे-धीरे फिल्म के कलेक्शन के हालात पहले से ठीक होते नजर आ रहे हैं। फिल्म को लेकर अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ‘बाजार’ अपने ओपनिंग डे पर 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। ऐसे में फिल्म ने 3 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की, यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए फिल्म के पहले दिन की कमाई के बारे में बताया। तरण लिखते हैं- मॉर्निंग शो में फिल्म बाजार ने बहुत बुरी शुरुआत की। लेकिन दिन होते होते बढ़ौतरी देखी गई। फिल्म ने 3.07 करोड़ रुपए की कमाई की है।

बता दें, सैफ अली खान और राधिका आप्टे स्टारर फिल्म बाजार इस शुक्रवार यानी कि 26 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में सैफ और राधिका के अलावा चित्रांगदा सिंह भी हैं। फिल्म को लेकर माना जा रहा था कि सैफ की ‘बाजार’ आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘बधाई हो’ को टक्कर दे सकती है। लेकिन सैफ की फिल्म अपने पहले दिन में कलेक्शन के मामले में काफी स्लो रही। इस फिल्म को कई निगेटिव रिव्यूज मिले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की फिल्म क्रिटिक शुभ्रा गुप्ता ने ‘बाजार’ को ‘अनइंट्रस्टिंग’ बताया है। शुभ्रा कहती हैं कि फिल्म दर्शकों को खुद से जोड़े रखे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे में क्रिटिक ने फिल्म को 1.5 स्टार दिया है।

#Baazaar had an extremely poor start in the morning shows, but picked up pace during the course of the day… Has fared much better than the recent Saif Ali Khan starrers… Mumbai circuit is driving the biz… Fri ₹ 3.07 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 27, 2018