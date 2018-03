अभिनेता राणा दग्गुबती ने हॉलीवुड फिल्म ‘एवेंजर्स : इन्फिनिटी वार’ के तेलुगू संस्करण में थानोस नामक किरदार को अपनी आवाज दी है। मार्वल स्टूडियोज की ‘एवेंजर्स : इन्फिनिटी वार’ दुनियाभर में 27 अप्रैल को रिलीज होगी। राणा ने कहा, “मैं मार्वल कॉमिक्स पढ़ते हुए और मार्वल फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं। यह देखना दिलचस्प है कि मार्वल ने किरदार और कहानियों को इस तरह गढ़ा है जिनसे दुनियाभर के दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं।” ‘एवेंजर्स : इन्फिनिटी वार’ एंथनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित और केविन फीग द्वारा निर्मित है।

यब फिल्म भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज होगी। 2 मिनट 35 सेकेंड के इस वीडियो में राणा की आवाज काफी अट्रैक्टिव लग रही है। मार्वल स्टूडियो की फिल्म ‘अवेंजर्स : इन्फिनिटी वार’ दुनिया भर में 27 अप्रैल को रिलीज होगी। वेबसाइट ‘वैराइटी डॉट कॉम’ के मुताबिक, ‘अवेंजर्स : इन्फिनिटी वार’ अब चार मई के बजाय 27 अप्रैल को रिलीज होगी।

पहले यह फिल्म भारत में अमेरिका से एक सप्ताह पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन तारीख में बदलाव के चलते अब यह दुनियाभर में 27 अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्म में क्रिस इवांस, स्कार्लेट जोहानसन, चैडविक बोसमैन, टॉम हॉलैंड और मार्क रफैलो जैसे कलाकार हैं। फिल्म ‘अवेंजर्स : इन्फिनिटी वार’ का निर्देशन एंथनी और जो रुसो ने किया है। राणा दग्‍गुबाती ने बाहूबली और बाबूहली 2 के जरिए पूरी दुनिया में ख्याति पाई है। उन्होंने बॉलीवुड की दो फिल्मों में काम किया है। वह रणबीर कपूर के साथ ये जवानी है दिवानी है में गेस्ट अपीरियंस के तौर पर विक्रम की भूमिका में नजर आए थे।

I am Thanos!! And I have the power to rule the world @Marvel_India https://t.co/tTjMNlXdCs

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) March 26, 2018