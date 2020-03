ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि फिल्म ने सोमवार को 9.06 करोड़ की कमाई के साथ अबतक कुल मिलाकर 62.89 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Baaghi3 stands steady on Day 4... Single screens + plexes outside metros good... Should post strong numbers today [#Holi], post 3 pm onwards... Fri 17.50 cr, Sat 16.03 cr, Sun 20.30 cr, Mon 9.06 cr. Total: ₹ 62.89 cr. #India biz.