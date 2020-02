Baaghi 3 Song Dus Bahane 2.0: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म ‘बागी 3’ का पहला गाना ‘दस बहाने’ 2.0’ रिलीज हो गया है। यह गाना सिंगर केके और शान द्वारा गाए गाने ‘दस बहाने’ का रीक्रिएशन है। जहां एक तरफ इस गाने में टाइगर और दिशा की सिजलिंग केमिस्ट्री देख फैंस खुश नजर आ रहे हैं वही दूसरी तरफ गाना सुन फैंस जमकर मजे भी ले रहे हैं। इसी के चलते टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के गाने पर मीम्स की बारिश हो गई है।

