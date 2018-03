Baaghi 2 Movie Review: रोमांस और एक्शन का डबल डोज है टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की यह फिल्म

Baaghi 2 Movie Review: बॉलीवुड फिल्म ‘हीरोपंती’ से फिल्म जगत में डेब्यू करने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘बागी-2’ शुक्रवार यानी की 30 मार्च को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ अभिनेत्री दिशा पटानी ने स्क्रीन शेयर की है। अहमद खान के निर्देशन में बनीं फिल्म बागी-2 एक्शन, थ्रिलर, रोमांस और सस्पेंस से भरपूर है। फिल्म में टाइगर का जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है। ‘बागी-2’ साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘बागी’ का सीक्वेल है। फिल्म बागी तेलगु फिल्म ‘क्षणम’ का रीमेक है। फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला फिल्म के निर्माता हैं। साल 2016 में फिल्म ‘बागी’ रिलीज हुई थी। ‘बागी’ में लीड रोल में टाइगर श्रॉफ के साथ श्रद्धा कपूर नजर आईं थी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।

फिल्म में टाइगर श्रॉफ रॉनी के किरदार में नजर आ रहे हैं तो वहीं एक्ट्रेस दिशा पटानी ने नेहा का रोल निभाया है। रॉनी की नेहा से मुलाकात कॉलेज में होती है। जिसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ समय के बाद नेहा और रॉनी शादी करने का फैसला भी लेते हैं, हालांकि शादी से कुछ समय पहले ही रॉनी की गर्लफ्रेंड नेहा के साथ एक हादसा होता है। जिसके बाद फिल्म में आता है ट्विस्ट और शुरू होता है एक्शन का डबल डोज। टाइगर फिल्म में एक बच्ची की तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं, इस दौरान उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

#Baaghi2 screen count…

India: 3500… widest release for Tiger Shroff

Overseas: 625… will be releasing across 45 countries

Worldwide total: 4125 screens

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 29, 2018