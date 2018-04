Baaghi 2 Box Office Collection Day 2: टाइगर की दहाड़ के आगे सब फेल, पद्मावत, पैडमैन, रेड समेत कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े

Baaghi 2 Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म बागी-2 ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग की है। फिल्म ने पहले ही दिन में 25 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई के साथ सभी ट्रेड एनालिस्ट्स के अनुमानों को गलत साबित कर दिया है। फिल्म के पहले दिन के शो ज्यादातर जगहों पर हाउसफुल गए और इसी के साथ अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में यह तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। फिल्म ने ओपनिंग डे के मामले में इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पद्मावत, पैडमैन, रेड और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी फिल्मों को फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में बागी-2 ने पीछे छोड़ दिया है। वहीं फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 20.40 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ ही फिल्म ने अब तक 45.50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

टाइगर श्रॉफ के जबरदस्त एक्शन मूव्स ने फिल्म को लेकर दर्शकों का दीवानापन और ज्यादा बढ़ा दिया। आपको बता दें कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो को अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इसी से इस बात का अंदाजा लगा लिया गया था कि फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। जहां तक बात है कमाई की तो आपको बता दें कि ज्यादातर ट्रेड एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाया था कि फिल्म पहले दिन में 12 से 15 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर पाने में कामयाब रहेगी। लेकिन अनुमानों के विपरीत जाते हुए फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की।

Baaghi 2 Box Office Collection Day 5: एक्शन से भरपूर टाइगर की ‘बाघी 2’को मिल रहा दर्शकों का प्यार, जानिए अब तक की कमाई

#Baaghi2 is a LOTTERY… Continues to SURPRISE [the trade] and SHOCK [the pessimists] with SENSATIONAL biz on Sat… Proves all calculations and assumptions wrong… Fri 25.10 cr, Sat 20.40 cr. Total: ₹ 45.50 cr. India biz.

