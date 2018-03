Baaghi 2 Movie Box Office Collection: ओपनिंग डे पर ‘टाइगर’ की दहाड़, इतना हो सकता है फर्स्ट डे कलेक्शन

Baaghi 2 Box Office Collection: टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर फिल्म ‘बागी-2’ 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ‘बागी-2’ फिल्म ‘बागी’ का सीक्वेल है। बागी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बागी-2 भी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग कर सकती है। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों की ओर पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, इसके साथ फिल्म के गाने भी दर्शकों को पसंद आए।

ट्रेड एनालिस्ट गिरिश जौहर के अनुसार, टाइगर और दिशा की फिल्म बागी-2 ओपनिंग डे पर 14- 15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। यदि फिल्म ‘बागी’ के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 11.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म के वीकेंड की कमाई लगभग 60 करोड़ रुपए हुई थी। फिल्म ने ओवरऑल 76 करोड़ रुपए की कमाई की थी। टाइगर की फिल्म ‘हीरोपंती’ ने ओपनिंग डे में 6 करोड़ 63 लाख, ‘मुन्ना मिचेल’ ने 6 करोड़ 65 लाख, ‘ए फ्लाइट जट्ट’ ने 7 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी।

#Baaghi2 screen count…

India: 3500… widest release for Tiger Shroff

Overseas: 625… will be releasing across 45 countries

Worldwide total: 4125 screens

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 29, 2018