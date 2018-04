Baaghi 2: अक्षय कुमार ने इस मार्शल एक्टर से की टाइगर श्रॉफ की तुलना तो ऋतिक रोशन ने कही यह बात

टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बागी-2 शुक्रवार (30 मार्च) को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में टाइगर के अलावा दिशा पाटनी, श्रद्धा कपूर प्रतीक बब्बर और रणदीप हूडा अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म में एक्शन और थ्रिलर का लेवल पहले से कहीं ऊपर लाया गया है। टाइगर श्रॉफ एक बार फिर से फिल्म में रॉनी सिंह की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद से टाइगर श्रॉफ काफी तारीफ बटोर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकार भी टाइगर की एक्टिगं के तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। इनमें बी-टाउन के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन से लेकर वरुण धवन और अनिल कपूर भी शामिल हैं।

अहमद खान के निर्देशन में बनी टाइगर श्रॉफ की ऐक्शन पैक्ड फिल्म ‘बागी 2’ शूटिंग के दिनों से ही काफी सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म के लिए टाइगर ने खासतौर से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। रिलीज होने के बाद से यह फिल्म फैंस के अलावा बॉलीवुड सितारों का भी दिल जीत रही है। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग की तारीफ करते हुए उनकी तुलना टोनी जा से की है। थाइलैंड के सुपरस्टार और दुनिया के बेस्ट एक्शन स्टार्स में से एक टोनी जा को उनकी ‘ओंग बाक’ सीरीज की धांसू फिल्मों के लिए जाना जाता है।

Take a bow @iTIGERSHROFF

Bollywood can proudly announce that we have our very own Tony Jaa in the industry. Your action is a force to be reckoned with#Baaghi2 pic.twitter.com/aLTBBllqq5 — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 31, 2018

Thank you so much sir means the world coming from you! But we had you much before me and thank you for giving guys like me an opportunity to follow after you. Lots of love #theoriginal #theirreplaceable #actionman https://t.co/8FiRPRNmp2 — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) March 31, 2018

वहीं अक्षय के इस ट्वीट के बाद टाइगर ने भी उनकी तारीफ करते हुए धन्यवाद किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि, ‘आपकी तारीफ बहुत मायने रखती है! लेकिन हमारे पहले एक्शन हीरो आप हैं, हम जैसे लोगों को ऐसा अवसर देने के लिए धन्यवाद।’

@iTIGERSHROFF !!! You’v done it !!! I’m now looking forward to working with the BEST action hero in the industry ! Bravo! Keep flying high! — Hrithik Roshan (@iHrithik) March 31, 2018

Hrithik sir!! It will always be the other way around! I’m looking fwd to working with my best hero in the country! Pls do watch the film when free sir. Lots of love always! https://t.co/cUh6BqGyCT — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) March 31, 2018

अक्षय के अवाला ऋतिक रोशन ने टाइगर को इंडस्ट्री का बेस्ट ऐक्शन हीरो हैं बताते हुए कहा कि वह उनके साथ काम करना चाहते हैं। ऋतिक के ट्विट के बाद टाइगर श्रॉफ ने भी जवाब देने में कोई देर नहीं की। उन्होंने ऋतिक का रिप्लाई करते हुए ट्विट किया कि वह भी देश के बेस्ट हीरो के साथ काम करने को तैयार हैं। साथ ही टाइगर ने लिखा कि, जब भी आप फ्री हों तो फिल्म जरूर देंखे। ऋतिक, अक्षय के अलावा वरुण धवन, अनिल कपूर समेत बी-टाउन के सेलेब्रिटीज ने फिल्म को लेकर टाइगर श्रॉफ की तारीफ की है।

बता दें कि बागी-2 फिल्म को भारत में 3500 स्क्रीन्स पर और अन्य देशों में 625 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म को तकरीबन 45 देशों में रिलीज किए जाने की तैयारी है। यह टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म होगी जिसे इतनी ज्यादा स्क्रीन्स दी जा रही हैं और दर्शकों को उत्साह को देखते हुए अच्छे नतीजे आने की उम्मीद की जा सकती है।

The power of what happens when u entertain an all India audience is showcased by the opening of #Baaghi2 !!! Super stuff from @iTIGERSHROFF @DishPatani #AhmedKhan & Sajid Bhai @NGEMovies @WardaNadiadwala proving yet again commercial cinema is never gonna go outta fashion !!! — Arjun Kapoor (@arjunk26) March 31, 2018

