बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। एक्टर ‘उड़ता तीर’ और ‘ये प्रेम मोल लिया’ में जल्द ही नजर आने वाले हैं। फिल्म उड़ता तीर का ट्रेलर 23 सितंबर को रिलीज हुआ जिसमें एक्टर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते सुनाई दिए। जिसके बाद ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने जवाब दिया कि वह बस स्क्रिप्ट फॉलो करने में यकीन करते हैं।

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आयुष्मान ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे

दरअसल, ये फिल्म भी एक स्पाई फिल्म है लेकिन ट्विस्ट ये है कि फिल्म में आयुष्मान खुराना पाकस्तानी जासूस बने हैं जो भारत में जासूसी करता है। ये एक कॉमेडी स्पाई फिल्म हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी जासूस हिंदूस्तानी देशभक्त बन जाता है।

ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब आयुष्मान से पूछा गया कि पाकिस्तानी एजेंट का किरदार निभाते हुए ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ कहना उनके लिए मुश्किल था या नहीं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वही किया जो उनके किरदार और स्क्रिप्ट की मांग थी।

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ डायलॉग पर आयुष्मान ने क्या कहा

एक्टर ने कहा कि ‘ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था और एक अभिनेता होने के नाते आपको सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो तो होता ही रहा है, हर एक स्पाई फिल्म में होता है। लेकिन फर्क ये है कि ये फिल्म एक स्पाई कॉमेडी, देशभक्ति कॉमेडी का अच्छा मिक्स है। में हमेशा स्क्रिप्ट को पहले देखता हूं, फिर जो भी स्क्रिप्ट की मांग होती है, मैं वो करता हूं। मैं डायरेक्टर का बच्चा हूं और उन्होंने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है।’

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फिल्म ‘उड़ता तीर’ का ट्रेलर

फिल्म उड़ता तीर का ट्रेलर 23 सितंबर को रिलीज हुआ, करीब 3 मिनट 18 सेकेंड के इस ट्रेलर में आयुष्मान खुराना को एक पाकिस्तान जासूस रूप में देखा जाता है जो भारत में जासूसी करने आता है लेकिन फिर वह अपनी याददाश्त भूल जाता है और जब उसकी याददाश्त वापस आती है तो उसकी देशभक्ति जाग जाती है लेकिन गलत देश के लिए। बाद में आयुष्मान काउंटर टेररिज्म स्क्वाड में शामिल हो जाते है।

‘उड़ता तीर’ की स्टारकास्ट

ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिल्म काफी हंसी और ठहाकों से भरी होने वाली है। आयुष्मान के साथ फिल्म में सारा अली खान नजर आएंगी। ये फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ से पहले शूट हुई थी लेकिन रिलीज बाद में हो रही है। इस फिल्म में भी दोनों की जोड़ी को साथ देखा गया था। फिल्म में उनके अलावा राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, पारुल गुलाटी जैसे कलाकार नजर आएंगे।