नई जनरेशन के मल्टीटैलेंटेड एक्टर आयुष्मान खुराना हाल ही में अरबाज खान के शो ‘पिंच बाय अरबाज’ में नजर आए। शो पर अरबाज ने आयुष्मान खुराना से ढेरों बातें कीं। वहीं सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के उनपर आए ढेरों कमेंट्स और रिएक्शन्स भी उन्हें दिखाए। आयुष्मान खुराना ने यूजर्स के इन कमेंट्स और रिएक्शन को देख कर अपने अंदाज में न सिर्फ रिएक्ट किया बल्कि वाजिब जवाब भी दिए।

अरबाज खान ने शो में एक सेगमेंट के दौरान आयुष्मान से कहा कहा कि वह गाना भी गाते हैं एक्टिंग भी करते हैं, वह रेडियो जॉकी और टेलीविजन के रोडी भी रह चुके हैं ऐसे में उन्होंने एक किताब भी लिखी। इस पर आयुष्मान खुराना कहते हैं- ‘हां अपनी बॉलीवुड जर्नी को लेकर मैंने एक किताब लिखी। उसमें मेरे स्ट्रगल से पहली फिल्म मिलने तक की बात है।’ अरबाज कहते हैं कि आपकी बुक Cracking the Code: My Journey in Bollywood को लेकर कई लोगों ने जो कमेंट किये उनमें से कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं।

अरबाज यूजर्स के कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं- ‘एस खन्ना नाम के यूजर ने कहा- अपना समय बचाओ और थोड़े पैसे भी। ये बहुत ज्यादा लगता है उसके लिए जिसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया और स्टारडम की तरफ बढ़ रहा है। इसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा।’

अरबाज ने अगला कमेंट पढ़ा ‘सीपी नाम से कमेंट आया- बुरा बुरा बहुत बुरा..। इस कंटेंट के लिए जीरो स्टार।’ अरबाज ने तीसरा कमेंट पढ़ा ‘अत्रिया बिसवास कहती हैं-मेरा सिर दर्द हो गया, कोई सेरडॉन लाओ। इस तरह की किताब पर रिव्यू भी नहीं लिखा जा सकता। हॉरेबल, मुझे जरा भी पसंद नहीं आई।’ अगले कमेंट में कहा गया- ‘उर्मी लिखती हैं- एवरेज लिखा गया है, बहुत जल्दी लिख दी है किताब।’

आयुष्मान इन सब कमेंट्स पर रिएक्ट करते हुए कहते हैं-‘कहानी ये है कि मेरी पहली फिल्म के बाद तीन बैक टु बैक फ्लॉप्स हो गई थीं। और लोगों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। इसका बैक पैक करके इसे चंडीगढ़ भेजो वापस। मैं जिस दौर से गुजर रहा था मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। किताब लिखने का टाइम था तो लिख दी किताब।’

आयुष्मान ने आगे कहा- ‘अब इस स्टेज पर आ गया हूं किताब लिखने का वक्त है लेकिन काम इतना है कि टाइम नहीं है। काम अच्छा चल रहा है। वो टाइम ऐसा था जब कुछ भी काम काम नहीं आ रहा था। तब मैंने अपना एक बैंड भी बनाया था- आयुष्मान भव: तो मैं कॉन्सर्ट्स करता था। तो मैंने सोचा यार मेरी फिल्में चले न चलें मैं बर्थडे पर गा लूंगा, मैं डांस कर लूंगा। मैें लोगों को एंटरटेन कर लूंगा, किताब लिख लूंगा। तो हम अलग अलग चीजें सोचते हैं जिंदगी में .. यही एक आर्टिस्ट का काम होता है।’