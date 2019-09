बॉलीवुड से ब्रेक रहे Dream Girl अभिनेता आयुष्मान खुराना, बताई ये वजहें

View this post on Instagram

Celebrate Janmashtami like never before, with your #DreamGirl! 😉 #RadheRadhe song out now. @nushratbharucha @ektaravikapoor @shobha9168 @ruchikaakapoor @writerraj #AnnuKapoor @nowitsabhi #VijayRaaz @oyemanjot @rajbhansali92 @EkThapaTiger @thinkinkstudioindia @akshat_r_saluja @nirmaand @balajimotionpictures @ZeeMusicCompany @ZeeStudiosint #DreamGirl #DreamGirlOn13thSep #13KoMainTeri Music: @meetbrosofficial Singers: @MeetBrosofficial @amitguptamusic Lyrics: @kumaarofficial Choreography: @ganeshacharyaa