आएशा टाकिया को फोन पर मिल रहीं धमकियां, पति का आरोप – नहीं सुन रही पुलिस

सलमान खान के साथ सुपरहिट फिल्म वॉन्टेड में नज़र आ चुकीं आयशा टाकिया के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आयशा के पति फरहान आजमी के अनुसार उनकी फैमिली को धमकियां मिल रही हैं। फरहान ने मुंबई पुलिस को सिलेसिलेवार ढंग से ट्वीट करते हुए कहा कि उनकी वाइफ, मां और 7 महीने की प्रेग्नेंट बहन को फोन पर धमकियां मिल रही हैं। दरअसल फरहान पर उनके पूर्व बिज़नेस पार्टनर काशिफ खान ने बेईमानी का आरोप लगाया था। काशिफ ने फरहान के खिलाफ बांद्रा पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। फरहान ने बीती रात इन धमकियों से परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज तक को टैग करते हुए उनसे मदद की मांग की।

My wife @Ayeshatakia , mother & sisters are being harassed,threatened stalked by a litigant, @MumbaiPolice #dcpDahiya refusing to answer my calls or messages. #DahiyaIPS has illegally frozen our bank accounts Dear PM @narendramodi ji @SushmaSwaraj Pls intervene!! #betibachao — Farhan Azmi (@abufarhanazmi) July 3, 2018

फरहान ने एकसाथ लगातार कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने डीसीपी परमजीत सिंह दहिया पर उनके कॉल को इग्नोर करने और उनकी शिकायत न सुनने का भी आरोप लगाया। उन्होंने डीसीपी दहिया से हुई बात का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुकदमेबाज को किसी तरह से आयशा का नंबर मिल गया और वह उन्हें मेसेज करने लगा कि आयशा और उसके पति फरहान जल्द ही जेल में होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने आयशा को ये भी कहा कि सिर्फ दस दिनों के अंदर पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। यही नहीं, इस शख़्स ने फरहान की 7 महीने की प्रेग्नेंट बहन को भी धमकी दी।

हालांकि, फरहान ने इसके बाद ये जानकारी भी दी कि उन्हें जॉइंट कमिश्नर देवेन भारती का फोन आ गया है और उन्होंने भरोसा दिलाया गया है कि वे और उनका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। फरहान ने एक और ट्वीट में मुंबई पुलिस को धन्यवाद भी दिया। गौरतलब है कि आयशा ने अजय देवगन की फिल्म टार्जन से अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की थी, वे 2009 में सलमान खान की फिल्म वॉन्टेड में भी नज़र आई थी। इसके बाद 2009 में ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से शादी कर ली थी।

