कॉमेडियन प्रणित मोरे इस समय अपने ‘370 रुपये बिरयानी’ विवाद को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। उनके शो में एक दर्शक ने लड़कियों के बारे में एक विवादित टिप्पणी कर दी थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये आक्रोश देखा गया। इस मामले पर कई सेलेब्स के रिएक्शन देखने मिले।

उस गिनती में अब एक्ट्रेस आयशा खान का नाम शामिल हो गया है। एक्ट्रेस ने प्रणित मोरे के शो का क्लिप साझा करते हुए इस बारे में अपनी राय रखी। एक्ट्रेस ने इसे काफी डरावना बताया। चलिए बताते है क्या है पूरी खबर

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प्रणित मोरे के शो से जुड़े विवादित वीडियो क्लिप को अपने इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए आयशा खान ने लिखा कि ‘वीडियो में मौजूद पुरुषों का उस शख्स की बातों पर हंसना बेहद डराने वाला है। उनके मुताबिक, चिंता सिर्फ स्टेज पर दिए गए रिएक्शन की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि बाद में उसी क्लिप को सोच-समझकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया।’ उन्होंने कहा कि ‘वीडियो पोस्ट करने से पहले उसे देखा और परखा गया होगा, इसके बावजूद उसे शेयर करना और भी ज्यादा गंभीर बात है।’

आयशा खान ने ये सवाल उठाया कि ‘अगर कोई व्यक्ति डेट पर जाकर कुछ पैसे खर्च करता है, तो क्या इससे उसे किसी महिला की बॉडी पर अधिकार मिल जाता है?’ उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच बेहद चिंताजनक है और सवाल उठाया कि आखिर समाज किस दिशा में बढ़ रहा है।

बता दें कि ये मामला इतना बढ़ गया कि कॉमेडियन ने इंस्टाग्राम पर माफी भी मांगी लेकिन विवाद ने थमने का नाम नहीं लिया। बढ़ती ट्रोलिंग के चलते अब प्रणित मोरे ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया है।

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बात करें टिप्पणी करने वाले उस शख्स की तो उसे लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही गुस्सा देखा गया। आम जनता के साथ साथ कई सेलेब्स ने भी उस क्लिप की निंदा करते हुए कॉमेडियन और उस व्यक्ति को काफी खरी खोटी सुनाई। हैरानी की बात ये रही कि उस शख्स को नौकरी से निकाल दिया गया।