90 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा जुल्का उन एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं, जिन्होंने आमिर खान से लेकर सलमान खान तक, कई बेहतरीन एक्टर्स के साथ शानदार फिल्मों में काम करने के बाद सिनेमाजगत से दूरी बना ली। 90 के दशक में आयशा स्क्रीन पर राज किया करती थीं। बताया जाता है कि उन्हें कभी शादी और बच्चें नहीं करने थे, लेकिन हैरानी की बात ये है कि एक समय पर कभी मां ना बनने की ख्वाइश रखने वाली एक्ट्रेस आज करीब 160 बच्चों का पालनपोषण करती हैं।

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आयशा जुल्का का जन्म दिवस

जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, दलाल, रंग जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई को श्रीनगर में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम हासिल किया था, लेकिन उन्होंने शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं किया।

उस समय में उन्होंने ये फैसला भी लिया कि वो कभी मां नहीं बनेंगी। ई टाइम्स से बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मां बनने की कभी कोई इच्छा नहीं हुई।

साल 2003 में बिजनेसमैन से शादी

आयशा अपने पिछले रिश्तों की वजह से शादी नही करना चाहती थी, बाद में साल 2003 में बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी करने के बाद उन्होंने अपने आप को इस चकाचौंध से भरी दुनिया से दूर कर लिया था।

ये एक अरेंज मैरिज थी, समीर से आयशा की मुलाकात उनकी मां ने कराई थी। उन्होंने कभी मां ना बनने की अपनी सोच को अपने पति समीर से साझा किया, उन्होंने भी इस फैसले का समर्थन किया था। जिस कारण आज भी एक्ट्रेस ने बच्चें नहीं हैं।

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सिनेमा छोड़कर समाज सेवा से जुड़ीं

शादी के बाद फिल्मों से दूरी बनाकर आयशा समाज सेवा से जुड़ गईं। उन्होंने अपने आप को समाज के कामों में काफी बिजी कर लिया। आयशा ने ई टाइम्स से बातचीत में बताया था कि उन्होंने गुजरात के 2 गांवों को गोद ले लिया।

एक्ट्रेस सामाजिक कामों में काफी एक्टिव रहती हैं, उन्होंने करीब 160 बच्चों की परवरिश, शिक्षा, खान-पान का जिम्मा उठाया। इस हिसाब से भले ही उनके अपने बच्चें ना हो लेकिन वो इस काम से समाज में एक बड़ा उदाहरण स्थापित करती हैं।

एक्ट्रेस ने इस बात का भी खुलासा किया था कि उनके पति के अलावा उनके परिवार ने भी इस फैसले पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। अब एक्ट्रेस को बीच-बीच में किसी प्रोजेक्ट में देखा जाता है, इसके अलावा वह अपने पति के साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन भी हैं। उनके गोवा में कई सारे होटल और रिजॉर्ट हैं।