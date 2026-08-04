अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अब मनोरंजन की भरपूर डोज मिलने वाली है। थिएटर्स में एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें हिंदी, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड की फिल्में शामिल हैं। ये सभी फिल्में 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच थिएटर में दस्तक दे रही हैं। एक्शन, रोमांस, हॉरर और बायोपिक जैसी कई बड़ी फिल्में इस महीने रिलीज होने वाली हैं।।

आवारापन 2

19 साल बाद इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम के किरदार में बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म की कहानी अपराध की दुनिया के बीच प्यार, बलिदान और खुद को बदलने की एक नई यात्रा पर आधारित है। इस एक्शन-रोमांस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी, सलील आचार्य और शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बंटवारा 1947

इस महीने की बहुप्रतीक्षित हिंदी फिल्मों में शामिल ‘बंटवारा 1947’ भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाती है, जिसकी जिंदगी बंटवारे की त्रासदी के बाद पूरी तरह बदल जाती है। इस पीरियड एक्शन ड्रामा में सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल और शबाना आजमी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

डीसी

निर्देशक लोकेश कनगराज इस फिल्म के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं। उपन्यास देवदास से प्रेरित यह रोमांटिक एक्शन फिल्म देवदास और चंद्रा की कहानी दिखाती है, जो हालात के चलते एक खतरनाक दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म में लोकेश कनगराज के साथ वामिका गब्बी और संजना कृष्णमूर्ति भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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जीडीएन

आर. माधवन की यह बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म भारत के प्रसिद्ध आविष्कारक गोपालस्वामी दोरईस्वामी नायडू के जीवन पर आधारित है, जिन्हें ‘भारत का एडिसन’ भी कहा जाता है। फिल्म उनके आविष्कारों और उन्हें पूरा करने के दौरान आई चुनौतियों को पर्दे पर दिखाती है। इसमें आर. माधवन के साथ सत्यराज, जयराम और प्रियामणि भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ओह माय डॉग

पंकज त्रिपाठी की यह एडवेंचर ड्रामा फिल्म इंसानों और कुत्तों के बीच के खास रिश्ते को दिखाती है। कहानी वफादारी, प्यार और मुश्किल हालात में जिंदा रहने के संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी के साथ पवन मल्होत्रा और माही राय भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

द पैराडाइज

नानी की बहुप्रतीक्षित एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘द पैराडाइज’ 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म आदिवासी समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव और उनकी पहचान व नागरिकता की लड़ाई की कहानी दिखाती है। इसमें नानी के साथ सोनाली कुलकर्णी और मोहन बाबू अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इंसिडियस आउट ऑफ द फर्दर

‘इंसिडियस’ फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म एक बार फिर दर्शकों को सुपरनैचुरल हॉरर से रूबरू कराएगी। इस बार कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रहस्यमयी और डरावनी शक्तियों के चंगुल में फंस जाती है। फिल्म में लिन शे और अमेलिया ईव मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

वन नाइट ओनली

निर्देशक विल ग्लक की रोमांटिक कॉमेडी ‘वन नाइट ओनली’ आज की डेटिंग संस्कृति और आधुनिक रिश्तों पर आधारित है। फिल्म दिखाती है कि डिजिटल दौर में लोग किस तरह एक-दूसरे से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं और प्यार में पड़ते हैं। यह फिल्म 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की स्टार कास्ट का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है।

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टॉक्सिक

केजीएफ फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद यश ‘टॉक्सिक’ के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित यह एक्शन थ्रिलर राया नाम के शख्स की कहानी दिखाती है, जो अपराध की दुनिया में ताकत हासिल करता है, लेकिन जल्द ही समझता है कि इसकी कीमत बहुत भारी होती है। फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा और हुमा कुरैशी भी नजर आएंगी। यह फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ईठा

‘ईठा’ मराठी तमाशा और लावणी की दिग्गज कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित बायोग्राफिकल ड्रामा है। फिल्म उनके संघर्ष, कला और विरासत को बड़े पर्दे पर पेश करेगी। इसमें श्रद्धा कपूर, रणदीप हुड्डा और नाना पाटेकर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट

डेविड रॉबर्ट मिशेल के निर्देशन में बनी ‘द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट’ एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म भारत में 14 अगस्त को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों और IMAX पर रिलीज होगी। फिल्म की स्टार कास्ट का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

अगधा

हॉरर पसंद करने वाले दर्शकों के लिए ‘अगधा’ एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी रहस्यमयी परिस्थितियों में हो रही कई मौतों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में कामाक्षी भास्करला, उल्का गुप्ता और श्रवण रेड्डी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।