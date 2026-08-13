Awarapan 2 की रिलीज में अब सिर्फ एक दिन बाकी है। 2007 में आई मोहित सूरी की गैंगस्टर-रोमांस ड्रामा फिल्म ‘आवारापन’ के सीक्वल को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है। फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आएंगे। मूल फिल्म का यह परेशानहाल किरदार समय के साथ दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया और फिल्म ने एक कल्ट फॉलोइंग बना ली।

ऐसे में इस भावनात्मक विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। स्क्रीनराइटर बिलाल सिद्दीकी, जिन्होंने आर्यन खान के साथ पिछले साल की The Ba**ds of Bollywood* को को-राइट और को-क्रिएट किया था, ने हाल ही में Variety India से बातचीत में ‘आवारापन 2’ लिखने के अनुभव के बारे में बात की।

सिद्दीकी ने बताया कि फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ पहली फिल्म की कहानी को दोहराना नहीं था। लेखकों ने पहले यह समझने की कोशिश की कि ‘आवारापन’ की कहानी दर्शकों के दिलों में इतनी गहराई से क्यों उतरी और फिर उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नई कहानी तैयार की गई।