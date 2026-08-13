Awarapan 2 Review and Release LIVE Updates: इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त माहौल बन गया है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म रिलीज डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा सकती है।
ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर करीब 20 करोड़ रुपये नेट की ओपनिंग कर सकती है। इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की इस फिल्म के लिए पहले दिन 1.25 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। इससे करीब 4 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, जिसमें ब्लॉक की गई सीटें शामिल नहीं हैं।
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वहीं, ब्लॉक सीटों को जोड़ने पर फिल्म की एडवांस बुकिंग 6 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। माना जा रहा है कि पहला शो शुरू होने से पहले यह आंकड़ा करीब 10 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। फिल्म का रिव्यू और इससे जुड़े अपडेट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
Awarapan 2 Release And Review LIVE: ‘आवारापन 2’ क्यों बनानी पड़ी?
Awarapan 2 की रिलीज में अब सिर्फ एक दिन बाकी है। 2007 में आई मोहित सूरी की गैंगस्टर-रोमांस ड्रामा फिल्म ‘आवारापन’ के सीक्वल को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है। फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आएंगे। मूल फिल्म का यह परेशानहाल किरदार समय के साथ दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया और फिल्म ने एक कल्ट फॉलोइंग बना ली।
ऐसे में इस भावनात्मक विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। स्क्रीनराइटर बिलाल सिद्दीकी, जिन्होंने आर्यन खान के साथ पिछले साल की The Ba**ds of Bollywood* को को-राइट और को-क्रिएट किया था, ने हाल ही में Variety India से बातचीत में ‘आवारापन 2’ लिखने के अनुभव के बारे में बात की।
सिद्दीकी ने बताया कि फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ पहली फिल्म की कहानी को दोहराना नहीं था। लेखकों ने पहले यह समझने की कोशिश की कि ‘आवारापन’ की कहानी दर्शकों के दिलों में इतनी गहराई से क्यों उतरी और फिर उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक नई कहानी तैयार की गई।
Awarapan 2 Movie Review rating live updates: 18 साल पुराने प्यार और रिश्ते की कहानी है इमरान हाशमी की फिल्म
इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन 2’ की रिलीज को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। एक फैन @PatelUnscripted ने X पर लिखा, “आवारापन 2 इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी हिट बनने वाली है। यह सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि 18 साल के प्यार और रिश्ते के सफर की कहानी है। इमरान हाशमी ने आखिरकार बड़े पर्दे पर शानदार वापसी कर ली है। आवारापन 2 के लिए बधाई।”
सनी देओल की 'बटवारा 1947' से आगे निकली 'आवारापन 2'
एडवांस टिकट बुकिंग के मामले में इमरान हाशमी की 'आवारापन 2', सनी देओल की 'बटवारा 1947' से आगे निकल चुकी है। शुरुआती एडवांस बुकिंग के आंकड़ों में ‘आवारापन 2’ आगे चल रही है। फिल्म के करीब 68,000 टिकट बिक चुके हैं, जबकि ‘बटवारा 1947’ के लगभग 37,600 टिकट बिके हैं। यानी टिकट बिक्री के मामले में इमरान हाशमी की फिल्म करीब 81 फीसदी आगे है।