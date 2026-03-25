Awarapan 2: कभी-कभी कुछ फिल्में सिर्फ फिल्म नहीं होतीं, वो एक एहसास बन जाती हैं। साल 2007 में आई इमरान हाशमी और श्रेया शरण स्टारर मूवी ‘आवारापन’ भी ऐसी ही एक कहानी थी, जिसमें देखने को मिला खामोशी में छिपा दर्द, अधूरी मोहब्बत और एक ऐसे इंसान की तलाश, जो खुद को खोकर भी कुछ पा लेना चाहता था। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी उस फिल्म की कहानी और दोनों सितारों की जोड़ी को लोगों ने उस समय काफी पसंद किया था।

अब लगभग 19 साल बाद मेकर्स इस मूवी का दूसरा पार्ट ‘आवारापन 2’ लेकर आ रहे हैं। 24 मार्च को इसका फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है और साथ ही इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है। इस बार फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी की जोड़ी नजर आने वाली है।

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‘आवारापन 2’ का फर्स्ट लुक आउट

मुदस्सर खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर ‘आवारापन 2’ का फर्स्ट लुक वीडियो शेयर किया है, जिसमें इसके पहले पार्ट की कुछ झलकियां देखने को मिली। नितिन कक्कर के निर्देशन में बनी इस मूवी की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है और इसका निर्माण मुकेश भट्ट (विशेष फिल्म्स) द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अब दर्शक एक बार फिर अभिनेता को ‘शिवम’ के किरदार में देखने के लिए बेताब हैं।

यूजर्स हैं ‘आवारापन 2’ के लिए उत्साहित

फिल्म का फर्स्ट लुक देखने के बाद अब यूजर्स इसे लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, “भाई इस मूवी से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। वहीं एक अन्य ने लिखा कि वह इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने दिशा के फिल्म में लेने पर भी सवाल किए।

कब रिलीज होगी ‘आवारापन 2’

फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। यह मूवी अगले महीने 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। अब यह तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि यह पहले पार्ट जितनी बेहतरीन हो पाती है या नहीं।

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