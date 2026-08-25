Awarapan 2 Box Office Collection Day 11: इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की फिल्म ‘आवारापन 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। ये फिल्म सनी देओल की ‘बटवारा 1947’ के साथ रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर टक्कर के बावजूद फिल्म ने दूसरे हफ्ते में भी अच्छी कमाई की है।

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म के कलेक्शन में 68.6 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह दुनियाभर में 200 करोड़ रुपये के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है।

दूसरे सोमवार को ‘आवारापन 2’ ने भारत में 11,344 शोज के जरिए 2.75 करोड़ रुपये नेट की कमाई की। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 139 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 165.75 करोड़ रुपये है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने 30.80 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए हैं। 11 दिनों के बाद फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 196.55 करोड़ रुपये हो गया है।

वहीं, सनी देओल की ‘बटवारा 1947’ का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन ‘आवारापन 2’ से काफी पीछे है। सैकनिल्क के मुताबिक, 11वें दिन तक फिल्म ने भारत में 37.15 करोड़ रुपये नेट और 44.09 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन किया है। फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 53.04 करोड़ रुपये है।

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‘आवारापन 2’ की ऑक्यूपेंसी

सोमवार को इमरान हाश्मी की ‘आवारापन 2’ की कुल ऑक्यूपेंसी 10.74 प्रतिशत रही। सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 7.92 प्रतिशत थी, जो दोपहर में बढ़कर 9.85 प्रतिशत हो गई। शाम के शोज में 10.77 प्रतिशत और रात के शोज में 13.38 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई।

फिल्म की सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी बेंगलुरु में 14.5 प्रतिशत रही, जहां 255 शोज थे। मुंबई में 723 शोज के साथ ऑक्यूपेंसी 10.8 प्रतिशत रही, जबकि दिल्ली-एनसीआर में 1,285 शोज के साथ फिल्म की ऑक्यूपेंसी 11.5 प्रतिशत दर्ज की गई।

2007 में आई थी ‘आवारापन’

‘आवारापन 2’ का पहला पार्ट साल 2007 में रिलीज हुआ था। उस समय फिल्म ने भारत में अपने पूरे रन में 7.76 करोड़ रुपये नेट और 10.78 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए थे। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 12.18 करोड़ रुपये रहा था।