अवेंजर्सः इनफिनिटी वॉर की रिलीज डेट सिर्फ एक महीने दूर ही है। फैन्स फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कुछ फैन्स ने फिल्म के टीजर को रिक्रिएट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसे अब तक 3.4 करोड़ लोग देख चुके हैं। मजे की बात है कि फैन्स द्वारा बनाया गया टीजर करोड़ो लोगों के साथ ही अवेंजर्सः इनफिनिटी वॉर के निर्देशकों ने भी देखा और इस टीजर से इतने प्रभावित नजर आए कि उन्होंने इन युवाओं को अवेंजर्स फिल्म की पांचवी फिल्म के निर्देशन का ही ऑफर दे दिया है। दरअसल मलेशिया में रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट ऐमन सेनी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस टीजर का निर्माण किया है, जिसे रुसो ब्रदर्स ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट पर शेयर किया है।

इनफिनिटी वॉर के निर्देशक भाईयों रुसो ब्रदर्स ने ट्वीट कर कहा कि ऐमन आप जीनियस हो, क्या आप अवेंजर्स-5 का निर्देशन करने के लिए उपलब्ध हैं? हालांकि यह बात मजाक में कही गई है क्योंकि अवेंजर्स-5 नाम से फिलहाल कोई फिल्म नहीं बन रही है। बहरहाल ऐमन सेनी और उनके दोस्तों द्वारा बनाया गया टीजर काफी कम बजट में बनाया गया है, लेकिन बेहद शानदार है, जिस तरह से असली टीजर के साथ इस टीजर को मिक्स किया गया है, वह जबरदस्त है। साथ ही टीजर में जिस तरह से ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है, वह इसे और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। यही वजह है कि लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं।

Aiman. You guys are geniuses. Are you available to direct Avengers 5? https://t.co/8IIS3hacBu

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 18, 2018