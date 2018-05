Avengers Infinity War Box Office Collection: 2018 की ”बाहुबली”! भारत में चार दिन में ही 150 करोड़ के करीब कमाई

Avengers Infinity War Box Office Collection: ‘अवेंजर्स- इनफिनिटी वॉर’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। इसके चलते फिल्म को साल 2018 की ‘बाहुबली’ कहा जा रहा है। इसी के साथ ही ये फिल्म हॉलीवुड में भी 100 करोड़ के क्लब में जल्दी एंट्री मारने वाली सबसे पहली फिल्म बन गई है। फिल्म ने अब तक 140 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। बता दें, ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी कर इन्हें ट्विटर पर शेयर किया है।

तरण अपने पोस्ट में लिखते हैं- फिल्म कमाई के मामले में सपने की तरह दौड़ रही है। सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म इतने समय में। 2000 स्क्रीन्स पर धमाल। शुक्रवार को फिल्म ने 31.30 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 30.50 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को फिल्म ने 32.50 करोड़ रुपए की कमाई की। सोमवार को फिल्म ने 20.52 करोड़ रुपए कमाए। इस हिसाब से फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन हो गया है- 114.82 करोड़ रुपए। फिल्म की ग्रॉस कमाई की बात की जाए तो फिल्म ने टोटल 147.21 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।

#AvengersInfinityWar continues its DREAM RUN… Mon biz is a SHOCKER… That too on 2000+ screens… Fri 31.30 cr, Sat 30.50 cr, Sun 32.50 cr, Mon 20.52 cr. Total: ₹ 114.82 cr NettBOC. India biz… GrossBOC: ₹ 147.21 cr… #Avengers #InfinityWar



‘अवेंजर्स- इनफिनिटी वॉर’ की कहानी की बात करें तो फिल्म में विलेन और सुपरहीरोज के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। फिल्म में विलेन थानोस भंयकर और खूंखार है जो सुपरहीरोज को मात देने की कोशिश करता है। फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रूफैलो, स्कारलेट योहानसन, बेनेडिक्ट कम्बरबाक, चैडविक बोसमैन, एलिजाबेथ ओस्लन, डेव बतिस्ता, जो सल्डाना, क्रिस प्रैट और जोश ब्रोलिन लीड किरदारों में नजर आ रहे हैं।

#AvengersInfinityWar is a GAME-CHANGER… Like #Baahubali2 was in 2017… Will easily surpass *lifetime biz* of #TheJungleBook and emerge the HIGHEST GROSSING *Hollywood film* in India… #Avengers #InfinityWar

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 1, 2018