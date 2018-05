भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बनीं ‘अवेंजर्स-इनफिनिटी वॉर’

#AvengersInfinityWar stands TALL and TRIUMPHANT… Emerges the HIGHEST GROSSING Hollywood film in India [NBOC]… [Week 2] Fri 7.17 cr, Sat 10.53 cr, Sun 13.04 cr, Mon 4.90 cr. Total: ₹ 192.28 cr NettBOC. India biz… GrossBOC: ₹ 246.51 cr… #Avengers #InfinityWar #TheJungleBook NettBOC: ₹ 188 cr GrossBOC: ₹ 261 cr Note: Lifetime biz. While #AvengersInfinityWar has crossed NettBOC of #TheJungleBook, it will cross GrossBOC in few days… #AvengersInfinityWar will also be the first Hollywood film to cross ₹ 200 cr mark in India [NBOC].

