Avengers: Endgame Box Office Collection: मार्वल स्टूडियो की पेशकश Avengers: Endgame ने इस साल वर्ल्ड वाइड सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं Avengers सीरीज की लास्ट सीरीज में फिल्म ने Avatar से भी ज्यादा कमाई कर ली है। बता दें कि अभी तक ‘अवतार’ को दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कहा जा रहा था। ऐसे में ‘एवेंजर्स’ ने ‘अवतार’ का ये रिकॉर्ड तोड़ डाला है। साथ ही एवेंजर्स अब वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी फिल्म बन गई है।

Avengers: Endgame इस सीरीज की 22वीं फिल्म है। दर्शकों को ये फिल्म बेहद पसंद आई। एक्शन के मामले में जहां ये फिल्म जबरदस्त साबित हुई, ये फिल्म देख दर्शक बहुत इमोशनल भी हुए। ऐसे में इस फिल्म ने दिन ब दिन धमाकेदार कमाई की। एवेंजर्स ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 20,450 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है, यानी इस फिल्म की 2.97 अरब डॉलर की कमाई हो चुकी है। बताते चलें Avatar ने वर्ल्ड वाइड 2.7897 बिलियन डॉलर रुपए कमाए थे। इसी के साथ ही एवेंजर्स ने ये रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए है।

The cinematic event of the year comes home with even more bonus! #AvengersEndgame is on Digital 7/30 and Blu-ray 8/13: https://t.co/6wVet9nMUA pic.twitter.com/tVwwTraOa0

मार्वलस्टूडियो ने इस बाबत एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस की किंग फिल्म बन गई है। वर्ल्डवाइड सबसे बड़ी फिल्म एवेंजर्स ने भारत में भी जमकर कमाई की थी। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म साल 2019 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। फिल्म एवेंजर्स ने 53.10 करोड़ रुपए कमाए थे।

