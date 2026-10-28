इस दिवाली मार्वल इंडिया भारतीय फैंस को पहले कभी न देखे गए अंदाज में जश्न मनाने की वजह दे रहा है। ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ के सिनेमाघरों में आने में सिर्फ 50 दिन बाकी हैं। ऐसे में हॉलीवुड सुपरस्टार्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस अपने भारतीय फैंस के लिए एक खास फेस्टिव सरप्राइज लेकर आए हैं। एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैसेज में दोनों आइकॉनिक स्टार्स ने देशभर के दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं।

भारत में एक दिन पहले होगा धमाल

इस बधाई वाले वीडियो के साथ डॉक्टर डूम का रोल निभा रहे हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और स्टीव रोजर्स का किरदार निभा रहे क्रिस इवांस ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने बताया कि ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ भारतीय सिनेमाघरों में अमेरिका से एक दिन पहले रिलीज होने वाली है। इससे भारतीय दर्शकों को अमेरिका से पहले इस जबरदस्त फिल्म को देखने का मौका मिलेगा।

वीडियो मैसेज में रॉबर्ट और क्रिस ने कहा, ‘नमस्ते इंडिया। हमें दिवाली के बारे में जो बात पसंद है वह यह है कि यह एक अध्याय के समापन और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, सिवाय इसके कि अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के बजाय, मुझे लगता है कि यह दूसरी दिशा में जा रहा है। हैप्पी दिवाली और हम आपसे एवेंजर्स: डूम्सडे में मिलेंगे।’

‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह पहले से ही चरम पर है। ऐसे में यह डबल दिवाली सरप्राइज भारत में मार्वल मैनिया को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। देश के अब तक के सबसे बड़े सिनेमाई शोडाउन को देखने के लिए मार्वल फैंस भी तैयारी कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बड़ा मोड़ देगी।

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क्या होगा फिल्म में खास?

‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ में तीन अलग-अलग ब्रह्मांडों के हीरोज एक घातक टकराव के रास्ते पर होंगे। वह एक ऐसे बड़े खतरे का सामना करेंगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने किया है। केविन फाइगी, लुइस डी’एस्पोसिटो और जोनाथन श्वार्ट्ज इसके निर्माता हैं।

इस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, पॉल रुड, एंथनी मैकी, फ्लोरेंस पुघ, वैनेसा किर्बी, एबन मॉस-बचराच, वायट रसेल, चैनिंग टैटम, सिमू लियू, इयान मैककेलेन, हेली एटवेल, टॉम हिडलस्टन, जेम्स मार्सडेन, पैट्रिक स्टीवर्ट, जोसेफ क्विन, सेबेस्टियन स्टेन, डेविड हार्बर, लेटिटिया राइट, लुईस पुलमैन, केल्सी ग्रामर, कैथरीन न्यूटन, डैनी रामिरेज़, विंस्टन ड्यूक, एलन कमिंग, हन्ना जॉन-कामेन, रेबेका रोमिजन, एलेक्स लिविनल्ली, माबेल कैडेना, टेनोच हुएर्टा मेजिया जैसे सितारे नजर आने वाले हैं।

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‘एवेंजर्स: डूम्सडे’, भारत में 17 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। यह फिल्म मार्वल स्टूडियोज प्रेजेंटेड इन इनफिनिटी विजन और अन्य प्रीमियम फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। अमेरिका में इसे 18 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। इसकी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर ‘ड्यून 3’ से होगी।