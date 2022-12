Avatar The Way Of Water Day 11: जेम्स कैमरून (james cameron) की ‘अवतार द वे ऑफ वाटर’ ने दुनियाभर में शानदार कमाई की है और भारत में भी फिल्म जमकर दर्शक बटोर रही है। इस फिल्म का इंतजार लोगों को लंबे समय से था। ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar: The Way of Water) के लिए 13 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था।

नावी की नीली दुनिया को बड़ी ही बारीकी से दिखाने वाले जेम्स कैमरून ने पहले ही साफ कर दिया था कि अभी इस सीरीज के आगे भी तीन पार्ट्स आने वाले हैं। जहां इस खुलासे ने लोगों के दिलों में गजब का उत्साह पैदा कर दिया था। वहीं फिल्म ने महज 11 दिनों में ही कई फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ चुकी है। आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर अब तक कितने करोड़ का बिजनेस कर लिया है।

अवतार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ 16 दिसंबर को दुनियाभर में थिएटर में रिलीज हुई। रविवार को फिल्म ने भारत में सभी भाषाओं में 25.15 करोड़ कमाए। इसी के साथ इसने 252.85 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने अब तक अंग्रेजी में 131.55 करोड़ रुपये, हिंदी में 81.80 करोड़ रुपये, तेलुगू में 22.80 करोड़ रुपये, तमिल में 13.50 करोड़ रुपये और मलयालम में 3.2 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म की सोमवार की एडवांस बुकिंग छह करोड़ रुपये के ऊपर निकल चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म इस हफ्ते 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है।

अवतार 2 ने तोड़ा कश्मीर फाइल्स का रिकोर्ड

जेम्स कैमरून की फिल्म ने इस साल टॉप 5 में शामिल हिंदी फिल्मों ‘कश्मीर फाइल्स’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ की बॉक्स ऑफिस कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘कश्मीर फाइल्स’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 252.90 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा’ ने 257.44 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

बता दें कि ‘अवतार द वे ऑफ वॉटर’ साल 2009 में आई ‘अवतार’ का सीक्वल है। फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जो साल्डाना, स्टीफन लैंग, जोएल डेविड मूर, केट विंसलेट, विन डीजल, और सिगौरनी व्हिवर जैसे कलाकारों ने काम किया है।