Avatar: The Way Of Water Box office: ‘अवतार 2’ ने भारत में रचा इतिहास, ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ को पछाड़कर बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड मूवी

Avatar: The Way Of Water Box office collection: जेम्स कैमरून की फिल्म ‘अवतार 2’ भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड मूवी बन गई है। फिल्म ने ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ को पीछे कर दिया है।

Avatar 2 box office collection (Photo- Twitter)

