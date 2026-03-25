‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म की स्टार कास्ट को दर्शकों से खूब सराहना मिल रही है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें आम लोगों को भी कैमियो रोल दिए गए हैं। कहीं पंजाब सरकार के एक डॉक्टर, जिन्हें सेट पर अर्जुन रामपाल का इलाज करने के बाद मौका मिला, तो वहीं क्लाइमेक्स में रणवीर सिंह के साथ नजर आने वाला एक ऑटो चालक भी चर्चा में है। हालांकि, इस ऑटो ड्राइवर हरजीत ने अभी तक अपनी ही फिल्म नहीं देखी है।

जिन लोगों ने ‘धुरंधर 2’ फिल्म देख ली है वो जानते हैं कि रणवीर सिंह का किरदार जसकीरत उर्फ हमज़ा कई साल पाकिस्तान में बिताने के बाद अपने घर पठानकोट लौटता है। इस दौरान वह जिस ऑटो में घर पहुंचता है, उसे चलाने वाला व्यक्ति असल जिंदगी का ऑटो चालक हरजीत ही है।

हरजीत ने एक पंजाबी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी। उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। टिकट करीब 500 रुपये की है, और फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए देख नहीं पाया।”

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जब उनसे पूछा गया कि क्या परिवार ने उन्हें फिल्म दिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने हां में जवाब दिया। उन्होंने बताया, “घर वालों ने कहा था, लेकिन मैंने समझाया कि हम पांच लोग हैं, तो कुल खर्च 2500 रुपये हो जाएगा। हम महीने भर में इतनी ही बचत कर पाते हैं, इसलिए अभी नहीं गए। सोचा है थोड़ा समय बीतने के बाद देखेंगे।”

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फिल्म में डॉक्टर के कैमियो के पीछे भी दिलचस्प कहानी

दरअसल, शूटिंग के दौरान रेलवे ट्रैक के पास एक चेज सीन फिल्माते वक्त अर्जुन रामपाल के सिर में चोट लग गई थी, जिसके बाद डॉ. सनी अशोक को इलाज के लिए सेट पर बुलाया गया। कुछ दिनों बाद वह शाहनेवाल एयरपोर्ट पर फिर से सेट पर पहुंचे, जहां एक सामान्य-सी फोटो की रिक्वेस्ट ने उनकी किस्मत बदल दी। डॉ. अशोक ने बताया, “मैंने रणवीर सिंह से एक फोटो के लिए कहा, तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, ‘भाई, सिर्फ फोटो क्यों, आपको फिल्म में भी लेते हैं।” और यहीं से उन्हें फिल्म में छोटा-सा रोल मिल गया। फिल्म की कास्टिंग कैसे हुई इसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…