Tiger Zinda Hai: दर्शकों को भाई सलमान-कैटरीना की जोड़ी, बताया- पैसा वसूल और दमदार एक्शन से भरपूर

Tiger Zinda Hai Movie Audience Review: सलमान खान एक बार फिर अपने फैंस को एक्शन का डोज दे रहे हैं। इस बार उनके साथ कैटरीना कैफ भी एक्शन सीक्वेंस में उनका साथ देती नजर आ रही हैं। दोनों आतंकियों के चंगुल से बंधक बनीं नर्सों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। टाइगर जहां रॉ के एजेंट हैं वहीं जोया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट हैं। दोनों को नर्सों को बचाने के मिशन के दौरान प्यार हो जाता है। उनका यह प्यार दिल दिया गल्लां गाने में साफ दिखाई देता है। आतंकी सरगना के तौर पर ईरानी एक्टर भी दर्शकों के दिलों में एक छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर फिल्म में वो सभी मसाले डाले गए हैं जिसे देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं।

फिल्म देखने के बाद लोगों ने ट्विटर पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दीं। सिधू नाम की यूजर ने लिखा- टाइगर जिंदा है बहुत अच्छी है। भाई ढेर सारे एक्शन के साथ वापस आए हैं जिसे कि अली अब्बास जफर ने बेहतरीन तरीके से फिल्माया है। उम्मीद के मुताबिक फिल्म अच्छी है। नीशू ने लिखा- मैं कहूंगी कि टाइगर जिंदा है को एक बार देखने के बाद दर्शक दोबारा आएंगे। जिस तरह से फिल्म लग रही है उससे साफ है कि यशराज फिल्म्स ने इसपर काफी पैसा लगाया है और इसमें सलमान खान जबर्दस्त लग रहे हैं। खतरनाक एक्शन।

सही मायने में ये एक ऐसी एक्शन पैक फिल्म है जिसमें गाड़ियों को धुएं में उड़ता हुआ देखने के बाद रोहित शेट्टी को थोड़ा कॉम्प्लैक्स महसूस हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की फिल्म समीक्षक शुभ्रा गुप्ता का रिव्यू पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

#TigerZindaHai : Great fun. Bhai returns with an explosive action spectacle that's very well put together by Ali Abbas Zafar. Slightly over the top and predictable, but a very good mass movie. — Sidhu (@sidhuwrites) December 21, 2017

I must say #TigerZindaHai will have repeat Audience , the way movie looked lavish @yrf had spend money wholeheartedly and the way Salman is looking in the film is Unbelievable " KHATARNAAK ACTION" — Nishu (@Nisnord) December 21, 2017

घाटकोपर के रहने वाले विजय ने कहा, “हम सलमान खान के प्रशंसक हैं। हम उनकी फिल्म देखने के लिए कहीं से भी आएंगे और बांद्रा सलमान का निवास स्थान है, इसलिए हम इसे यहां देखना चाहते थे।” पहला शो देखने आए माटुंगा के विकलांग वरिष्ठ निवासी ने कहा,”मैं आमतौर पर फिल्में देखने नहीं जाता हूं, मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, मैं माहिम में रहता हूं, लेकिन मैं सलमान की सभी फिल्मे पहले दिन पहले शो में देखता हूं।” थिएटर में कुछ ऐसे बच्चे स्कूल बंक कर सलमान की फिल्म देखने आए थे।

पल्लवी सिंगबल ने लिखा- एक शब्द में टाइगर जिंदा है बहुत बढ़िया है। थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड स्टंट, सलमान खान के फैंस के लिए उन्हें देखना ट्रीट है। चोट लगे टाइगर से खतरनाक कोई नहीं होता। शानदार गाने और सलमान और कैटरीना कैफ के बीच उम्दा केमिस्ट्री है। ब्लॉकबस्टर। कृष्णा राजपूत ने फिल्म को पैसा वसूल करार दिया है। ट्रेलर को दर्शकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसी वजह से उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड को तोड़ देगी।

#TigerZindaHai in one word – BRILLIANT!

Thrilling action packed stunts, a treat to watch SK perform effortlessly. There’s nothing more dangerous than a wounded tiger. Fab songs and endearing chemistry between @BeingSalmanKhan & #KatrinaKaif. BLOCKBUSTER! — Pallavi $ingbal (@PallaviSingbal) December 21, 2017

#TigerZindaHai Review

Movie Contains – -HIGH ACTION + EMOTIONS + WONDERFUL MESSAGE + Salman Katrina Deadly Duo + Entertainment to the Core..

My Rating 4/5**

Full Family Movie Paisa Vasool Bonanza.

Congrats @BeingSalmanKhan @aliabbaszafar

!! Love from Gulf !! — **%Krishna% Rajput (@Kamalkdaiya66) December 21, 2017

माना जा रहा है कि साल 2013 की एक था टाइगर की कमाई को यह फिल्म पीछे छोड़ देगी। पांच साल बाद पर्दे पर सलमान और कैटरीना कैफ लौटे हैं। इसके अलावा फिल्म के एक्शन सींस को बड़ा बनाने के लिए निर्देशन ने हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर टॉम सूथर्स की मदद ली थी।

