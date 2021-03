Attack On CM Mamta Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पर साजिश के तहत हमला किया गया। इस वजह से वह बुरी तरह चोटिल हो गईं। ममता बनर्जी के इस बयान पर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी ममता बनर्जी के इस आरोप पर टिप्पणी की है। ऐसे में अशोक पंडित ने ममता बनर्जी के आरोपों पर सवाल खड़े करने शुरू किए तो लोगों ने भी अशोक पंडित की बात पर सवाल जवाब दिए।

दरअसल, बुधवार को पश्चिम बंगाल सीएम ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान 4 से 5 लोग उन पर हमला करने आए। इस बीच उन्हें कथित रूप से धक्का दिया गया। ममता के मुताबिक इस वजह से उनके शरीर पर चोटें आई हैं। उनके एक पैर में भी चोट लगी है। घटना शाम सवा छह बजे उस वक्त घटी जब बनर्जी रियापारा इलाके में एक मंदिर में प्रार्थना के बाद बिरूलिया जाने वाली थीं।

घटना की शिकार होने के बाद ममता बनर्जी मीडिया से घिरी नजर आई थीं, जहां वह अपनी गाड़ी में बैठीं लंबी सांसे लेती दिखी थीं। वहीं मीडिया वाले उनसे सवाल जवाब करते नजर आए थे। ऐसे में अशोक पंडित ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा- एक सीएम बिना सिक्योरिटी के कैसे हो सकती है? असल में ये एक बेहद शानदार क्राफ्ट ड्रामा है। जिसकी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद ममता बनर्जी और टीएमसी सपोर्टर्स हैं।

How can a CM of a state be without a security cover ?

It’s a well crafted drama enacted , directed & Produced by @MamataOfficial & @TMC_Supporters .

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) March 10, 2021