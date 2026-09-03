सिंगर आतिफ असलम ने हाल ही में कुछ ऐसा कहा है जिसे लेकर वो चर्चा में हैं। उन्होंने कोक स्टूडियो पाकिस्तान और कोक स्टूडियो भारत की तुलना करते हुए अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ‘तेरे लिए’ गाना गाने का पछतावा है।

इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में आतिफ असलम ने कहा कि दोनों तरफ की कंपोजिशन अच्छी हैं, लेकिन भारतीय वर्जन में उन्हें संगीत की गहरी जड़ें कुछ कम नजर आती हैं। उन्होंने कहा, “जादू। कंपोजिशन दोनों तरफ की अच्छी हैं, लेकिन हमारे संगीत की जो जड़ें हैं, मुझे लगता है कि वो गायब हैं।”

आतिफ ने कहा कि उनके हिसाब से कोक स्टूडियो भारत में कमर्शियल अपील पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान के कोक स्टूडियोमें ओरिजिनल म्यूजिक और हर कलाकार की अपनी शैली को ज्यादा महत्व दिया जाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तानी फॉर्मेट में कई लोग मिलकर किसी कंपोजिशन पर काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिंगर्स को अपनी व्यक्तिगत शैली दिखाने की पूरी आजादी मिलती है।

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इस गाने का है अफसोस

इसी इंटरव्यू के दौरान आतिफ असलम से पूछा गया कि क्या कोई ऐसा गाना है, जिसे उन्होंने खुद गाया हो लेकिन बाद में उन्हें लगा हो कि इसे किसी दूसरे सिंगर को गाना चाहिए था। इस पर फटाक से जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘तेरे लिए’ । यह गाना 2007 में आई फिल्म ‘प्रिंस’ का है। इसे आतिफ असलम और श्रेया घोषाल ने गाया था, जबकि फिल्म में विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिका में थे। आतिफ ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें लगता है कि यह गाना किसी और सिंगर को गाना चाहिए था।

संगीतकार को नहीं पसंद आई आतिफ असलम की बात

आतिफ असलम के बयान पर इस गाने के संगीतकार सचिन गुप्ता ने रिएक्ट किया है। सचिन गुप्ता ने आतिफ को याद दिलाया कि ‘तेरे लिए’ वही गाना था, जिसने उन्हें भारत में लोकप्रिय बनाया। सचिन गुप्ता ने आतिफ से सवाल करते हुए कहा, “क्या आपको स्टूडियो जाकर यह गाना गाने के लिए मजबूर किया गया था?”

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उन्होंने आगे कहा कि अगर आतिफ खास तौर पर ‘तेरे लिए’ की बात कर रहे हैं, तो दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए कि वह इस गाने को लेकर उस समय कितने उत्साहित थे। सचिन के मुताबिक, आतिफ ने गाना सुनने के बाद कहा था, “वाह, चलिए इसे करते हैं सचिन।”

बता दें कि आतिफ असलम का भारतीय संगीत प्रेमियों के साथ लंबे समय से मजबूत जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जल बैंड के साथ की थी और बाद में कई लोकप्रिय बॉलीवुड गानों को अपनी आवाज दी। उनके चर्चित गानों में ‘वो लम्हे’, ‘पहली नजर में’, ‘तू जाने ना’ और ‘दिल दियां गल्लां’ जैसे गाने शामिल हैं।