Atal Bihari Vajpayee Health News: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नेता हैं जिन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से समान सम्मान मिलता है। यही वजह है कि जब कभी उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती देश के सभी बड़े नेता उनका हालचाल लेने जरूर जाते रहे हैं। सरकार में रहते हुए विपक्ष को साथ लेकर चलने की उनकी अद्भुत रणनीति का कायल हर कोई है। असल जिंदगी में एक दमदार राजनेता का किरदार निभाने वाले अटल बिहार वाजपेयी का किरदार जल्दी ही रील लाइफ में भी नजर आने वाला है। निर्देशक विजय रत्नाकर गुट्टे की फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ में अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार नजर आएगा। फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी का रोल निभाया है राम अवतार भारद्वाज ने। अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है।

फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब ‘The Accidental Prime Minister: The Making And Unmaking of Manmohan Singh’ पर बेस्ड है। फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार मशहूर कलाकार अनुपम खेर ने निभाया है। मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा फिल्म में दूसरे कई राजनेताओं के किरदार भी नजर आएंगे। संजय बारू के रोल में अक्षय खन्ना होंगे तो सोनिया गांधी का किरदार सुज़ैन बर्नर्ट निभाएंगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष राहुल गांधी का रोल अर्जुन माथुर निभाएंगे।

