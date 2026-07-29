असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बीच बॉलीवुड सितारे सलमान खान और आलिया भट्ट पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। जहां सलमान खान ने अपनी चैरिटेबल संस्था बीइंग ह्यूमन (Being Human) के जरिए राहत अभियान शुरू किया है, वहीं आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों से बाढ़ प्रभावितों की मदद करने की अपील की है।

सूत्र के मुताबिक, सलमान खान का राहत अभियान कई चरणों में चलाया जाएगा। पहले चरण में स्वयंसेवकों के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेडी-टू-ईट फूड पैकेट और जरूरी सामान वितरित किया जा रहा है। आने वाले हफ्तों में राशन किट, अस्थायी आश्रय और बाढ़ से क्षतिग्रस्त स्कूलों व अस्पतालों के पुनर्निर्माण में भी सहायता दी जाएगी।

राहत सामग्री में खाने-पीने के सामान के अलावा दवाइयां, पीने का साफ पानी, सैनिटरी पैड और मच्छर भगाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत के साथ-साथ लंबे समय तक सहयोग देना है।

वहीं, आलिया भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर असम की गंभीर स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ का असर है, लेकिन असम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। उन्होंने बताया कि अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं और कई परिवारों ने अपने घर, जमीन, मवेशी और अपनों को खो दिया है।

आलिया ने आगे लिखा, “हर साल ऐसा होता है, फिर भी हम इसके लिए तैयार नहीं होते। असम को अभी तत्काल राहत की जरूरत है और आने वाले लंबे समय तक भी मदद की आवश्यकता रहेगी। अगले कुछ दिनों में मैं उन संस्थाओं की जानकारी साझा करूंगी जो जमीन पर राहत कार्य कर रही हैं।” उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ #CircleOfHope भी इस्तेमाल किया।

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सलमान और आलिया के अलावा भूमि पेडनेकर, पापोन और आदिल हुसैन जैसे कई कलाकार भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से राहत कार्यों में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। भूमि पेडनेकर अपनी संस्था भारत डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन (BDRF) के माध्यम से भी असम के लोगों की मदद कर रही हैं और राहत कार्यों से जुड़े वीडियो साझा कर रही हैं।

असम में बाढ़ की स्थिति

लगातार हो रही मानसूनी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं के बाद जुलाई के मध्य से असम भीषण बाढ़ की चपेट में है। 18-19 जुलाई के बाद हालात और गंभीर हो गए, खासकर अपर असम सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बनकर उभरा। इस बाढ़ में लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में घरों, सड़कों तथा अन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।