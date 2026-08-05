असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। रातभर हुई बारिश के कारण निचले इलाकों में एक बार फिर जलभराव का खतरा बढ़ गया है। वहीं, बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 89 हो गई और 1.22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में कई लोग इस आपदा में मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दूर-दूर से पीड़ित लोगों के लिए मदद भेजी जा रही है। कुछ लोग ग्राउंड लेवल पर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं और इसी में रणदीप हुड्डा का नाम भी शामिल है।

वह पिछले कई दिनों से असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। उन्हें लंगर खिला रहे हैं और राशन बांट रहे हैं। यही नहीं नाव के जरिए उन लोगों तक जरूरत का हर सामान पहुंचा रहे हैं। 4 अगस्त को अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें वह किचन से जुड़े सामान लोगों को देते हुए नजर आए।

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असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद करते दिखे रणदीप

वीडियो में रणदीप बताते हैं कि 10 दिन बाद भी पानी घुटनों के ऊपर तक आ रहा है। एक्टर ने आगे कहा, “यहां पर काफी सारी फैमिली हैं। उधर और भी आवाजें आ रही हैं हमको। वहां पर बहुत लोग हैं। अभी हमारा इस ट्रिप में बोट का जो सामान है वो खत्म हो गया है। अब दूसरा ट्रिप मारेंगे। हम यहां पर कुछ सामान तो दे चुके हैं। ये किचन सेट लेकर आए हैं क्योंकि यहां पर काफी राशन पहुंच गया है लोगों को, बहुत लोगों ने मदद की है।”

रणदीप ने आगे कहा, “हर कोई आभारी है और बाकी चीजें जो ग्लोबल सिख की टीम ने आइडेंटिफाई कर है जैसे बर्तन, चप्पल, रोजमर्रा की चीजें डिस्ट्रिब्यूट करने अभी आएं हैं। कई लोग तो यहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर देने के लिए।”

वीडियो को शेयर करते हुए रणदीप ने कैप्शन में लिखा, “असम विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहा है, जिससे अनगिनत परिवारों को तुरंत मदद की जरूरत है। आपका हर योगदान प्रभावित लोगों तक राहत, भोजन, आश्रय और जरूरी सामान पहुंचाने में मदद कर सकता है। आइए, हम सब मिलकर इस संकट के समय में असम के लोगों की मदद करें।”

बता दें कि इससे पहले शनिवार 1 अगस्त को भी रणदीप हुड्डा ने शिवसागर में ग्लोबल सिख्स द्वारा आयोजित लंगर में हिस्सा लिया और लोगों को खाना खिलाया, राहत की सामग्री बांटी थी।

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