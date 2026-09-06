‘पंचायत’ वेब सीरीज में अपनी खास अदाकारी से पहचान बनाने वाले एक्टर आसिफ खान अब ‘बिग बॉस 20’ के घर में नजर आएंगे। सीरीज में उन्होंने परमेश्वर जी के दामाद का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन पर्दे पर नजर आने वाले इस कलाकार की असली जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आसिफ खान ने एक्टिंग की दुनिया में जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष किया है। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने होटल में वेटर का काम किया और सैफ अली खान-करीना कपूर की शादी के दौरान बर्तन तक धोए।

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छोटे गांव से मुंबई तक का सफर

आसिफ खान का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ। पढ़ाई में उनका ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन स्कूल में नाटकों में हिस्सा लेने के बाद उन्हें एक्टिंग का शौक लगा। उनके अभिनय की तारीफ होने लगी और धीरे-धीरे उन्होंने बाहर भी नाटकों में काम करना शुरू कर दिया।

आसिफ के पिता जेपी सीमेंट में काम करते थे और चाहते थे कि बेटे का भविष्य अच्छा हो। इसी वजह से उन्होंने आसिफ का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया। हालांकि आसिफ पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे और किसी तरह पास होते थे।

पिता के निधन के बाद बदल गई जिंदगी

साल 2008 में आसिफ के पिता का निधन हो गया। इसके बाद परिवार पर आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उन्हें इंग्लिश स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। उस समय वह सातवीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ाई के साथ उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया। स्कूल के बाद वह एयरटेल ऑफिस में काम करते थे और अगले कुछ सालों तक छोटी-मोटी नौकरियां करते रहे।

मां से झूठ बोलकर मुंबई पहुंचे

आसिफ के पिता के पीएफ के कुछ पैसे थे। उनकी मां चाहती थीं कि इन्हीं पैसों से बेटा कॉलेज की पढ़ाई पूरी करे। लेकिन आसिफ के मन में एक्टर बनने का सपना था। जब उन्होंने मां को अपने इस सपने के बारे में बताया तो वह काफी परेशान हो गईं और उन्हें डर था कि एक्टिंग के चक्कर में उनका बेटा अपना भविष्य खराब कर देगा।

इसके बाद आसिफ ने मुंबई जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने मां से कहा कि वह इंदौर में अपने नाना के घर जा रहे हैं, लेकिन असल में मुंबई के लिए निकल पड़े। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने मां को सच्चाई बता दी और कुछ समय मांगा।

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मुंबई में जिस रिश्तेदार के भरोसे वह पहुंचे थे, उसने भी उनका साथ नहीं दिया। बाद में एक दोस्त ने उन्हें अपने छोटे से घर में रहने की जगह दी।

225 रुपये रोज की नौकरी से शुरू हुआ संघर्ष

मुंबई में आसिफ ने काम की तलाश शुरू की। उन्हें वेस्टिन होटल में वेटर की नौकरी मिली, जहां उन्हें रोजाना 225 रुपये और एक वक्त का खाना मिलता था। वह छह-सात लोगों के साथ चॉल में रहते थे। इसके बाद उन्होंने एक बड़े होटल की किचन में साफ-सफाई का काम भी किया।

सैफ-करीना की शादी में धोए बर्तन

आसिफ को पता चला कि जिस होटल में वह काम कर रहे थे, वहीं सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी का फंक्शन होने वाला है। वह बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इतने बड़े सितारों को करीब से देखने और उनसे मिलने का मौका मिलेगा।

शादी में अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण समेत कई बड़े सितारे पहुंचे थे। आसिफ किचन से उन्हें देख रहे थे और मैनेजर से बार-बार वेटर की ड्यूटी देने की गुजारिश कर रहे थे। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई।

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आसिफ के मुताबिक, वह सितारों से कुछ ही दूरी पर थे, फिर भी उनसे मिल नहीं पाए। इस बात से वह इतने भावुक हो गए कि बाथरूम में जाकर खूब रोए। उन्होंने बताया कि उस समय भूखे पेट का सवाल था, इसलिए उन्हें मन मारकर काम करना पड़ा।

‘हीरो मटेरियल नहीं हो’ कहकर किया गया रिजेक्ट

एक्टिंग में करियर बनाने के दौरान आसिफ को अपने लुक को लेकर भी काफी बातें सुननी पड़ीं। उन्होंने बताया कि एक ऑडिशन के दौरान कास्टिंग कोऑर्डिनेटर शांति लाल मुखर्जी ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वह हीरो मटेरियल नहीं हैं।

उन्हें यहां तक कहा गया कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती और उनके पिता करोड़पति भी नहीं हैं कि उन्हें पैसे देकर लॉन्च कर सकें। हालांकि इसी मुलाकात में उन्हें एक्टिंग सीखने की सलाह भी दी गई।

आसिफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने थिएटर और छोटे-मोटे किरदारों से अपने सफर को आगे बढ़ाया और धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई।

‘पंचायत’ ने दिलाई घर-घर पहचान

आसिफ खान को ‘पंचायत’ में परमेश्वर जी के दामाद के किरदार से बड़ी पहचान मिली। उनका अंदाज और डायलॉग डिलीवरी दर्शकों को पसंद आई। अब ‘बिग बॉस 20’ में उनकी एंट्री के बाद एक बार फिर वह सुर्खियों में हैं।

जिस शख्स ने कभी मुंबई में 225 रुपये रोज कमाने के लिए होटल में काम किया और बड़े सितारों की शादी में किचन के अंदर बर्तन धोए, आज वही एक्टर ‘बिग बॉस 20’ जैसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बन चुका है। आसिफ खान का सफर बताता है कि स्क्रीन पर दिखने वाली कामयाबी के पीछे कई बार सालों का संघर्ष छिपा होता है।