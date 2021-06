बॉलीवुड फिल्म मेकर अशोक पंडित सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस के एक ट्वीट पर तंज कसते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में अशोक पंडित ने इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। अशोक पंडित ने बिना नाम लिए कहा कि राहुल गांधी आपकी दादी ने देश में आपातकाल लगाता था, सिख दंगे हुए, आपकी माता जी के राज में भी कई घोटाले हुए।

फिल्म मेकर अशोक पंडित ट्वीट कर बोले- ‘कांग्रेस की बर्बादी से राष्ट्र बर्बाद नहीं हो रहा, श्रीमान गांधी। इस बात को याद रखें। आपकी दादी द्वारा लगाया गया आपातकाल, 1984 में सिखों का नरसंहार, और कश्मीरी हिंदुओं का उनके घरों से पलायन। आपकी माता जी के शासन के दौरान सभी घोटाले हुए।’

दरअसल, कांग्रेस पार्टी के ऑफीशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट सामने आया था, इसी पर अशोक पंडित ने रिएक्ट किया था। कांग्रेस द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया था- ‘एक राष्ट्र अपनी संस्थाओं के बीच एक संतुलन बना कर रखता है, यदि वह संतुलन बिगड़ता है तो राष्ट्र गड़बड़ा जाता है: श्री राहुल गांधी।’ इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें बैकग्राउंड में राहुल गांधी की आवाज सुनाई देती है।

Destroying Congress is not destroying nation Mr.Gandhi.

Remember .

Emergency imposed by your grandmother .

Massacre of Sikhs In 1984.

Genocide & Exodus of Kashmiri Hindus from their homes.

All the scams during your mothers regime . https://t.co/02wkJmGbwq

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 17, 2021