बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कुछ ट्वीट्स किए हैं। दरअसल, जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी का दामन थामने के बाद पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा- जितिन प्रसान के जाने से कांग्रेस को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में फिल्ममेकर अशोक पंडित ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लेते हुए ताना कसा।

अशोक पंडित ने कहा- मां बेटा बिलकुल भी इस बात से मायूस नहीं हैं कि जितिन प्रसाद अब कांग्रेस से चले गए हैं। ये कहना है राजदीप सरदेसाई का। लगता है वे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वह देख नहीं पा रहे हैं कि उनकी पार्टी टुकड़ों-टुकड़ों में गिरने लगी है। पंडित ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा- ‘असली कूड़ा तो अभी भी आप पर राज कर रहा है जिसने कांग्रिस को कूड़ादान बना दिया है !’

राजदीप सरदेसाई ने अपने पोस्ट में कहा था- ‘जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन उनके जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जितिन प्रसाद 3 बार यूपी में इलेक्शन के दौरान हारे थे।’

The Maa – Beta must not be so sad with the exit of @JitinPrasada from Congress as #RajdeepSardesai is .

He seems to be so frustrated.

Can’t see his party falling into pieces . pic.twitter.com/2hSy0sMx4c

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 9, 2021