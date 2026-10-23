टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल है। इसके बाद सलमान खान और अक्षय कुमार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने कहा है कि हर अभिनेता को अलग से सुरक्षा देना मुमकिन नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद इंडस्ट्री में क्या माहौल है और सभी की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए।

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में अशोक पंडित ने बताया कि घटना के तुरंत बाद फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल था, लेकिन सरकार और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लोगों को राहत मिली। उन्होंने कहा, “शुरुआत में डर था। लेकिन सरकार ने तेजी से कार्रवाई की और दो दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया। इससे पता चलता है कि सिस्टम ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया। इससे हमारा भरोसा बढ़ता है।”

उन्होंने आगे कहा, “हम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सीधे-सादे लोग हैं। हम कलाकार हैं और अपना काम करते हैं, हम हिंसक लोग नहीं हैं। पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे हमलावरों के हौसले टूटेंगे। कानून का डर लोगों में भरोसा पैदा करेगा।”

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अशोक पंडित ने बताया कि हमले के बाद मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात टाइगर श्रॉफ के पिता और अभिनेता जैकी श्रॉफ से भी हुई थी। उन्होंने कहा, “जैकी ने कहा कि भगवान की कृपा रही और सब कुछ ठीक रहा। सरकार ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। इससे उन्हें भरोसा मिला और वह लोगों से मिलने बाहर गए। टाइगर ने भी कुछ लोगों से मुलाकात की। अधिकारियों ने तुरंत उनसे संपर्क किया था।”

हर किसी को सुरक्षा देना मुमकिन नहीं: अशोक पंडित

फिल्मी सितारों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबरों पर अशोक पंडित ने कहा कि केवल कलाकारों की सुरक्षा पर ध्यान देना इसका स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ सितारों की बात नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल है। कितने लोगों को सुरक्षा देंगे? यह व्यावहारिक नहीं है।”

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उन्होंने आगे कहा, “आखिरकार, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। डर को खत्म करना जरूरी है। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। काम पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है।”

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग का मामला

18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर तीन हमलावरों ने फायरिंग की थी। इस घटना में टाइगर सुरक्षित बच गए, हालांकि बाद में उन्होंने अपने दाहिने हाथ का एक वीडियो साझा किया, जिसमें छर्रे लगने से आई मामूली चोटें दिखाई दीं। इस घटना में टाइगर के ड्राइवर के हाथ में भी चोट आई, जबकि उमेश चौहान नाम का एक शख्स भी गोली लगने से घायल हुआ।