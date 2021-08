टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हर तरफ नीरज चोपड़ा छाए हुए हैं। ऐसे में एक्ट्रेस गुल पनाग ने अपने एक पोस्ट पर नीरज चोपड़ा समेत और खिलाड़ियों का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी किसान के बच्चे हैं। तो किसानों का दर्द भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस पोस्ट को शेयर करते हुए अशोक पंडित ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ‘किसान आंदोल’ पर तंज कसा।

अशोक पंडित ने अपने ट्वीट में गुल पनाग को जवाब देते हुए कहा- ‘मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जिन किसानों के बच्चों ने मेडल जीते हैं, उनमें से कोई भी किसान सरहद पर विरोध नहीं कर रहा है। वे जानते हैं कि ये विरोध एक बड़ा तमाशा है और इन्हें राष्ट्रविरोधी ताकतों का समर्थन प्राप्त है।’

अशोक पंडित ने एक और पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा- ‘खालिस्तानी ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज के बीच अंतर का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। खैर, जब देश भारत की जीत का जश्न मना रहा है तो ऐसे में अर्बन नक्सलियों और खालिस्तानियों वाले एजेंडे पर बात ही न की जाए तो बेहतर।’

I can assure you that none of the farmers whose kids won medals are protesting on the borders. They know that these protests are a big farce & are backed by antinational forces. https://t.co/7wlETYlWCG

