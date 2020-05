बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। शबाना आजमी ने ट्वीट कर मजदूरों का दर्द बयां करते हुए एक तस्वीर शेयर की जिसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। यूजर्स शबाना पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में शबाना आजमी के इस ट्वीट पर फिल्ममेकर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने रिएक्शन दिया है।

अशोक पंडित ने ट्वीट कर एक्ट्रेस पर तंज कसते हुए लिखा, ‘शबाना जी, एक जागरुक नागरिक के रूप में अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, कृपया क्षमा मांग लें और अपने ट्वीट को हटा दें। भविष्य में, आप कन्हैया, उमर खालिद और शेहला राशिद जैसे अरबन नक्सल से कोई भी तस्वीर प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें।’ बता दें कि शबाना आजमी ने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें एक छोटा बच्चा एक दूसरे छोटे बच्चे को गोद में लिया फुटपाथ पर बैठा नजर आ रहा है। फोटो को शेयर करते हुए शबाना आजमी ने उसके कैप्शन में लिखा, ‘दिल तोड़ देने वाला’।

Shabana ji, as a concerned citizen now that you must have realised your mistake please apologise and delete the tweet.

In future, please verify the images you receive from #UrbanNaxals like Kanhaiya, Umar Khalid & Shehla Rashid.

This pic is from #Terroristan (Pakistan). https://t.co/Hh1ZSvvJzr

