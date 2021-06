भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और सांसद मेनका गांधी पर पशु डॉक्टरों से अभद्रता का आरोप लगा है। इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेनका गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि मेनका गांधी अक्सर पशु डॉक्टरों को धमकाती हैं और अभद्रता करती हैं।

उधर, फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी वेटरनरी एसोसिएशन के पत्र को साझा किया और लिखा कि “मेनका गांधी अक्सर देशभर में तमाम लोगों को फोन कर धमकाती हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती हैं। अब वक्त आ गया है जब उन्हें राजनीति से रिटायर होने के लिए कह देना चाहिए।”

ट्विटर पर भी ट्रेंड हुआ: उधर, ट्विटर पर भी तमाम लोग मेनका गांधी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते दिखे। ट्विटर पर #boycottmanekagandhi और #मेनकागांधीमाफीमांगे ट्रेंड करता दिखा। इन दोनों ट्रेंड पर मंगलवार सुबह तक सवा लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया है। एक बार मेनका गांधी ने सोनिया गांधी की हिंदी पर चुटकी ली थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी को भारत में रहते कई दशक हो गए हैं लेकिन वो अभी तक हिंदी नहीं सीख पाईं हैं।

..@Manekagandhibjp has been calling up individuals all over the country and threatening them of dire consequences by levelling false charges against them .

It’s high time that she should be asked to retire . #BoycottManekaGandhi pic.twitter.com/dB01I2N6Zd

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 22, 2021