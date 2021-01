इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स के ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को अच्छे तरीके से डील किया। लोगों ने पीएम के काम को सराहा है। इस सर्वे में शामिल 23 प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के काम को बहुत अच्छा, 50 प्रतिशत ने अच्छा और 18 प्रतिशत लोगों ने औसत बताया है। इसी सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा के चुनाव हों तो एनडीए 321 सीटें जीत सकती है।

बॉलीवुड डायरेक्टर-प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया टुडे के इसी सर्वे का एक वीडियो शेयर किया। इसमें राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल सर्वे के नतीजों के बारे में बता रहे हैं। अशोक पंडित ने वीडियो को शेयर करते हुए राजदीप सरदेसाई पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, ‘राजदीप सरदेसाई के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनको खुद नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करनी पड़ी है…’।

फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी इस वीडियो को शेयर किया और लिखा, ‘देखिए राजदीप खुद अपने ही सर्वे से कैसे शॉक्ड नजर आ रहे हैं। ‘धरती फट जाए, मैं उस में समा जाऊं’ वाला मोमेंट…।’

This means you failed as a journalist to understand the mood of the nation & hence required a poll to realise .

It’s high time you retire journalism and handle the PR of #Sonia ji & Rahul ji. https://t.co/snQeqXsCHG

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) January 22, 2021