दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों को लेकर हंगामा के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि बिल को फाड़ डाला। सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की बिल फाड़ते हुए तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। ऐसे में फिल्मेकर अशोक पंडित ने सीएम केजरीवाल के इस कदम पर गुस्सा जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर अशोक पंडित ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि जल्द ही वह और उनकी पार्टी भी ऐसे ही फाड़ी जाएगी।

अरविंद केजरीवाल को ट्विटर पर टैग करते हुए अशोक पंडित ने लिखा- ‘ राष्ट्र आपको और आपकी पार्टी को बहुत जल्द ही फाड़ देग।, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप d # परम्परा द्वारा पारित d #Farmlaws की प्रतियां फाड़ देते हैं। आपका थियेट्रिक्स अब और अधिक काम नहीं करेगा क्योंकि आप इस देश के सबसे बड़े झूठे साबित हुए हैं।’ अरविंद केजरीवाल के इस कार्य से सोशल मीडिया पर कई लोग भी गुस्सा मनाते दिखे। एक यूजर ने कहा- बहुत गलत किया केजरीवाल ने। तो किसी ने कहा- बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, ये कोविड तो कंट्रोल हो नहीं पाया अब ये देखिए क्या कर रहे हैं।’

एक ने कहा- ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि।’ तो कोई बोला-मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा सीएम बनेंगे।एक यूजर ने अशोक पंडित पर कमेंट कर लिखा- ‘अशोक जी ज़्यादा ही परेशान हैं।अशोक पंडित -next कंगना ।’एक ने कहा- अरे ये बहुत बेशर्म हैं ये किसी को भी बेच खाएंगे। एक यूजर ने कहा- बिगेस्ट लायर केजरीवाल, और राहुल के बारे में क्या खयाल है?

.@ArvindKejriwal The nation will tear you & your party apart very soon exactly d way you tore the copies of d #Farmlaws passed by d #Parliament .

Your theatrics will no more work now because you stand exposed & hv proved to b d biggest liar of this country . #FarmersWithModi

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 17, 2020