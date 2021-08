मानसून सत्र के दौरान संसद में हुए हंगामे और हाथापाई की खबरों के बीच फिल्ममेकर अशोक पंडित विपक्ष पर बरसते नजर आए। संसद में हुए इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ जिसमें सेशन के दौरान कांग्रेस नेता टेबल पर खड़े होकर चीजें इधर-उधर फेंकते भी दिखे रहे हैं और विपक्ष खूब हल्ला मचाता नजर आया।

दरअसल, मंगलवार को राज्यसभा में कृषि कानून का विरोध कर रहे विपक्ष दल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने मिलकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। इस पर फिल्ममेकर ने भी संसद में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि ‘इस मानसून सत्र के दोनों सदनों में विपक्ष का व्यवहार बेहद निंदनीय है। वे देश के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं और निश्चित रूप से इस देश के लोगों द्वारा दंडित किया जाएगा।’

इससे पहले भी अशोक पंडित का एक और पोस्ट सामने आया था जिसपर उन्होंने कहा था- ‘‘राज पाठ छिन जाने के बाद यह सारे के सारे बौरा गए हैं! ईश्वर का लाख-लाख शुक्र है कि देश की बाग डोर इन लूटेरों के हाथों में नहीं है!’ खबरों के मुताबिक सदन में हंगामा कर रहे कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा इस बीच टेबल पर खड़े हो कर हल्ला करने लगे और किताब फेंकते दिखाई दिए।

The oppositions behaviour in both the houses of this monsoon session is highly condemnable.

They stand fully exposed in front of the nation and will surely be punished by the people of this country . #ParliamentInsulted #ParliamentDisgraced

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) August 12, 2021