अशोक पंडित बोले- बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, यूजर्स करने लगे ऐसे कमेंट

Ashoke Pandit: बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी राय बेबाकी से रखते दिख रहे हैं। इस बार उन्होंने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर हमला बोला है। डायरेक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए वेस्ट बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। अशोक पंडित के इस ट्वीट को देखकर लोगों ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए।

एक यूजर ने लिखा- ‘असल में यह पॉलीटिकली करेक्ट आइडिया नहीं है। दीदी इसी विक्टमहुड कार्ड को ही तो प्ले करना चाहती हैं।’ तो किसी ने कहा- ‘जैसा चल रहा है, चलने देना चाहिए। इसी से राज्य की कथित व्यवस्था का सच दुनिया और उन लोगों को समझ आएगा, जिन्होंने ममता राज के लिए वोट किया था पिछले विधानसभा चुनाव में…!!’ तो कोई बोला- ‘इस सरकार को खारिज करने के लिए कितने ही ट्विटर किए गए हैं। इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यह अब तक का एक मिलियन डॉलर का सवाल है।’ तो किसी ने भड़कते हुए कहा- आप गुजरात देखिए भैया।

@HMOIndia there have been innumerable posts on Twitter to dismiss WB govt. Why no action is being taken on it is a million dollar question to this day.

— Murali Krishna G (@gmkrishna) May 19, 2020